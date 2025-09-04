تسبب بـ15 حالة وفاة… فيروس ينتشر بشكل كبير في دولة أفريقية

Advertisement

أعلنت اليوم الخميس عن تفشٍ جديد لفيروس إيبولا بعد تأكيد إصابة حالة في مقاطعة كاساي بجنوب البلاد.وأفادت السلطات بأنها رصدت حتى الآن 28 حالة مشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة.وأوضحت في بيان أن هذا التفشي يُعد السادس عشر لفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط القارة .وأضافت الوزارة أنّه تأكّد إصابة امرأة حامل (34 عاماً) بالفيروس، ونقلت إلى المستشفى في آب بعد أن ظهر عليها أعراض، منها ارتفاع في درجة الحرارة وقيء متواصل.