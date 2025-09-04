Advertisement

صحة

تسبب بـ15 حالة وفاة… فيروس ينتشر بشكل كبير في دولة أفريقية

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:53
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس عن تفشٍ جديد لفيروس إيبولا بعد تأكيد إصابة حالة في مقاطعة كاساي بجنوب البلاد.
وأفادت السلطات بأنها رصدت حتى الآن 28 حالة مشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة.
 
 
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن هذا التفشي يُعد السادس عشر لفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط القارة الأفريقية.


وأضافت الوزارة أنّه تأكّد إصابة امرأة حامل (34 عاماً) بالفيروس، ونقلت إلى المستشفى في آب بعد أن ظهر عليها أعراض، منها ارتفاع في درجة الحرارة وقيء متواصل.
