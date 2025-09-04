Advertisement

عربي-دولي

الأردن اعتقل 8 جنود إسرائيليين

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:18
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ الجيش الأردني اعتقل 8 جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود قبل أسابيع في منطقة وادي عربة.
إلى ذلك، أفاد مصدر رسمي أردنيّ لـ"سكاي نيوز"، عن إعادة الجنود الإسرائيليين بعد توقيفهم، بعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم.
 
 
 
