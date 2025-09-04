"سلاحٌ أساسيّ"... كيف أثّر مقتل "أبو عبيدة" على حركة "حماس"؟

Advertisement

ذكرت " 24"، أنّ موقع "واي نت" الإسرائيليّ أشار إلى أنّ وثائق مسرّبة من داخل " "، كشفت الدور المركزي الذي تلعبه الدعاية الإعلامية ضمن إستراتيجية الحركة، وذلك بعدما أعلنت أنّها نجحت في اغتيال المتحدث العسكري لـ" " .وبحسب الوثائق، فإنّ "أبو عبيدة" لم يكن مجرد وسيط إعلامي، بل شخصية مركزيّة في رسم السياسات الإعلامية والعسكرية لـ"حماس"، وصنع من رسائله رمزاً للإلهام بين المنخرط في صفوف الحركة".وأشار "واي نت" إلى أنّ "الوثائق تبرز تركيز "حماس" على التدريب الإعلامي للمقاتلين، حيث تُنظم برامج ودورات في مجال الإعلام العسكري، وتوزع المواد التعليمية على الميدانيين على مستوى الكتيبة والشركة". كما تضمّنت الوثائق صوراً ووثائق لهجمات نفذاها الحركة في التسعينيات، من بينها خطف الجندي ناخشون واشسمان.كما أكدت الوثائق أنّ "عرض الخطابات التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية والاحتفالات العامة يعتبر جزءاً أساسياً من الحرب النفسية، ويرافقها عرض المقاتلين المسلحين في أوقات رمزية لتعزيز التأثير النفسي".وذكرت الوثائق أنّ "حماس ترى الإعلام العسكري ليس مجرد أداة مساعدة، بل جبهة مستقلة في المعركة النفسية، يهدف إلى تقوية الروح المعنوية للمدنيين والمقاتلين، وكشف ما تصفه بـ"أكاذيب العدو"، وتأكيد شعور بالعدالة في الصراع".وبحسب الموقع الإسرائيليّ، "تعمل "حماس" على تقديم الانتصارات الإعلامية بشكل مستمرّ، حتى في حال الخسارة الميدانية، بما يعكس فلسفة إظهار النصر رغم الهزيمة".وأوضح الموقع أنّ "وفاة أبو عبيدة تركت فراغاً واضحاً في جهاز الدعاية الإعلامية لـ"حماس"، حيث كان رمزاً إعلامياً موحداً وشخصية ملهمة شكلت محوراً في نقل رسائل الحركة داخلياً وخارجيًا".