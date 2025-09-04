Advertisement

بملايين الدولارات... بيع سيارات لعائلة بشار الأسد

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:58
أعلنت الرئاسة السورية عن بيع 4 سيارات لعائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بـ20 مليون دولار.
وأشارت إلى أنّه تمّ التبرّع بالمبلغ لصندوق التنمية السوريّ. (روسيا اليوم)
 
 
 
النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد (العربية)
هدر بملايين الدولارات سنوياً على إيجارات الدولة
ترامب: يجب التحقيق مع نانسي بيلوسي لأنها حصلت على ملايين الدولارات بطريقة احتيالية
