بملايين الدولارات... بيع سيارات لعائلة بشار الأسد
Lebanon 24
04-09-2025
|
15:58
photos
أعلنت الرئاسة
السورية
عن بيع 4 سيارات لعائلة الرئيس السوري السابق
بشار الأسد
بـ20 مليون دولار.
وأشارت إلى أنّه تمّ التبرّع بالمبلغ لصندوق التنمية السوريّ. (روسيا اليوم)
