بملايين الدولارات... بيع سيارات لعائلة بشار الأسد

أعلنت الرئاسة عن بيع 4 سيارات لعائلة الرئيس السوري السابق بـ20 مليون دولار.

وأشارت إلى أنّه تمّ التبرّع بالمبلغ لصندوق التنمية السوريّ. (روسيا اليوم)