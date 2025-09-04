27
عربي-دولي
واشنطن تفرض عقوبات على 3 منظمات حقوقية فلسطينية
Lebanon 24
04-09-2025
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس بأن
الولايات المتحدة
فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.
وأدرجت الولايات المتحدة
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما
قطاع غزة
، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها
رام الله
، في ما قالت الوزارة إنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة
الجنائية الدولية
.
صحيفة أميركيّة تُحذّر: لبنان يمرّ بلحظة حرجة
Lebanon 24
صحيفة أميركيّة تُحذّر: لبنان يمرّ بلحظة حرجة
16:38 | 2025-09-04
04/09/2025 04:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجري يشكر ترامب ونتنياهو ويدعو لرفع الحصار عن السويداء
Lebanon 24
الهجري يشكر ترامب ونتنياهو ويدعو لرفع الحصار عن السويداء
16:28 | 2025-09-04
04/09/2025 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن تبرّعت زوجة أحمد الشرع بـ5000 دولار؟
Lebanon 24
لمن تبرّعت زوجة أحمد الشرع بـ5000 دولار؟
16:08 | 2025-09-04
04/09/2025 04:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاحٌ أساسيّ"... كيف أثّر مقتل "أبو عبيدة" على حركة "حماس"؟
Lebanon 24
"سلاحٌ أساسيّ"... كيف أثّر مقتل "أبو عبيدة" على حركة "حماس"؟
16:00 | 2025-09-04
04/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بملايين الدولارات... بيع سيارات لعائلة بشار الأسد
Lebanon 24
بملايين الدولارات... بيع سيارات لعائلة بشار الأسد
15:58 | 2025-09-04
04/09/2025 03:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
16:38 | 2025-09-04
صحيفة أميركيّة تُحذّر: لبنان يمرّ بلحظة حرجة
16:28 | 2025-09-04
الهجري يشكر ترامب ونتنياهو ويدعو لرفع الحصار عن السويداء
16:08 | 2025-09-04
لمن تبرّعت زوجة أحمد الشرع بـ5000 دولار؟
16:00 | 2025-09-04
"سلاحٌ أساسيّ"... كيف أثّر مقتل "أبو عبيدة" على حركة "حماس"؟
15:58 | 2025-09-04
بملايين الدولارات... بيع سيارات لعائلة بشار الأسد
15:18 | 2025-09-04
الأردن اعتقل 8 جنود إسرائيليين
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 00:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 00:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 00:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
