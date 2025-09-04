Advertisement

واشنطن تفرض عقوبات على 3 منظمات حقوقية فلسطينية

04-09-2025 | 15:52
Doc-P-1412977-638926238775174781.png
أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية.
وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله، في ما قالت الوزارة إنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24