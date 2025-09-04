Advertisement

عربي-دولي

لمن تبرّعت زوجة أحمد الشرع بـ5000 دولار؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 16:08
أفادت وسائل إعلام سورية، أنّ لطيفة الدروبي عقيلة الرئيس أحمد الشرع، تبرعت بمبلغ قدره 5000 دولار لصندوق التنمية السوري.
وأضافت أنّ قيمة التبرعات لصالح صندوق التنمية تجاوزت 59 مليون دولار. (روسيا اليوم)
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24