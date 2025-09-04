لمن تبرّعت زوجة أحمد الشرع بـ5000 دولار؟

Advertisement

أفادت وسائل إعلام ، أنّ لطيفة الدروبي عقيلة ، تبرعت بمبلغ قدره 5000 دولار لصندوق التنمية السوري.وأضافت أنّ قيمة التبرعات لصالح تجاوزت 59 مليون دولار. (روسيا اليوم)