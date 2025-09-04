Advertisement

ترامب يأمر بتغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية إلى هذا الاسم

04-09-2025 | 23:27
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقّع اليوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية باسمها التاريخي "وزارة الحرب"، في خطوة مثيرة للجدل تتماشى مع وعوده الانتخابية الأخيرة.
وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان أن القرار يهدف إلى اعتماد الاسم الجديد بشكل نهائي فور استكمال الإجراءات اللازمة في الكونغرس. وبموجب المرسوم، كلّف ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث باتخاذ التدابير التشريعية المطلوبة لتثبيت التسمية الجديدة.

وكانت الوزارة تحمل اسم "وزارة الحرب" منذ عام 1789 حتى 1949، قبل أن يتم تغييره إلى "وزارة الدفاع". وعلّق ترامب قائلاً إن الاسم الحالي "دفاعي أكثر من اللازم"، مضيفاً: "نحن نريد أن نكون هجوميّين أيضا".

وبحسب البيت الأبيض، فإن التغيير يعكس "قوة الولايات المتحدة العسكرية وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية"، مشددا على أن الهدف هو فرض "السلام من خلال القوة" وإعادة "احترام العالم لأميركا".
 
(سكاي نيوز)
 
الولايات المتحدة

البيت الأبيض

وزارة الحرب

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

الانتخابية

