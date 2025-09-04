ترامب يأمر بتغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية إلى هذا الاسم

Advertisement

أعلن أن الرئيس الأميركي سيوقّع اليوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة تسمية الأميركية باسمها التاريخي " "، في خطوة مثيرة للجدل تتماشى مع وعوده الأخيرة.وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان أن القرار يهدف إلى اعتماد الاسم الجديد بشكل نهائي فور استكمال الإجراءات اللازمة في . وبموجب المرسوم، كلّف باتخاذ التدابير التشريعية المطلوبة لتثبيت التسمية الجديدة.وكانت الوزارة تحمل اسم "وزارة الحرب" منذ عام 1789 حتى 1949، قبل أن يتم تغييره إلى "وزارة الدفاع". وعلّق ترامب قائلاً إن الاسم الحالي "دفاعي أكثر من اللازم"، مضيفاً: "نحن نريد أن نكون هجوميّين أيضا".وبحسب البيت الأبيض، فإن التغيير يعكس "قوة العسكرية وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية"، مشددا على أن الهدف هو فرض "السلام من خلال القوة" وإعادة "احترام العالم لأميركا".