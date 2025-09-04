29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يأمر بتغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية إلى هذا الاسم
Lebanon 24
04-09-2025
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
البيت الأبيض
أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سيوقّع اليوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة تسمية
وزارة الدفاع
الأميركية باسمها التاريخي "
وزارة الحرب
"، في خطوة مثيرة للجدل تتماشى مع وعوده
الانتخابية
الأخيرة.
Advertisement
وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان أن القرار يهدف إلى اعتماد الاسم الجديد بشكل نهائي فور استكمال الإجراءات اللازمة في
الكونغرس
. وبموجب المرسوم، كلّف
ترامب
وزير الدفاع
بيت هيغسيث
باتخاذ التدابير التشريعية المطلوبة لتثبيت التسمية الجديدة.
وكانت الوزارة تحمل اسم "وزارة الحرب" منذ عام 1789 حتى 1949، قبل أن يتم تغييره إلى "وزارة الدفاع". وعلّق ترامب قائلاً إن الاسم الحالي "دفاعي أكثر من اللازم"، مضيفاً: "نحن نريد أن نكون هجوميّين أيضا".
وبحسب البيت الأبيض، فإن التغيير يعكس "قوة
الولايات المتحدة
العسكرية وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية"، مشددا على أن الهدف هو فرض "السلام من خلال القوة" وإعادة "احترام العالم لأميركا".
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تسعى لتغيير اسم البنتاغون إلى "وزارة الحرب"
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تسعى لتغيير اسم البنتاغون إلى "وزارة الحرب"
05/09/2025 10:20:13
05/09/2025 10:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي نوّه بتغيير اسم جادة الأسد الى جادة زياد الرحباني
Lebanon 24
الخولي نوّه بتغيير اسم جادة الأسد الى جادة زياد الرحباني
05/09/2025 10:20:13
05/09/2025 10:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع الخزانة الأميركية: وزارة الخزانة تنشر أمرها النهائي لإلغاء منظومة العقوبات المفروضة على سوريا
Lebanon 24
موقع الخزانة الأميركية: وزارة الخزانة تنشر أمرها النهائي لإلغاء منظومة العقوبات المفروضة على سوريا
05/09/2025 10:20:13
05/09/2025 10:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيصدر إعلانا يتعلق بوزارة الدفاع الأميركية اليوم
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيصدر إعلانا يتعلق بوزارة الدفاع الأميركية اليوم
05/09/2025 10:20:13
05/09/2025 10:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البيت الأبيض
وزارة الحرب
وزير الدفاع
بيت هيغسيث
الانتخابية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
Lebanon 24
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:19 | 2025-09-05
05/09/2025 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
03:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:58 | 2025-09-05
05/09/2025 02:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
02:17 | 2025-09-05
05/09/2025 02:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:59 | 2025-09-05
05/09/2025 01:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:19 | 2025-09-05
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:00 | 2025-09-05
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
02:58 | 2025-09-05
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:17 | 2025-09-05
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
01:59 | 2025-09-05
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:08 | 2025-09-05
أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر تصل إلى محكمة العدل الدولية!
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 10:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 10:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 10:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24