29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ترامب يدعو أوروبا إلى التخلي عن النفط الروسي!
Lebanon 24
05-09-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
القادة
الأوروبيين
إلى وقف شراء
النفط
من
روسيا
، محذراً من أن استمرار الاعتماد على الطاقة الروسية يساهم بشكل مباشر في تمويل الحرب على
أوكرانيا
.
Advertisement
وقال
ترامب
، خلال مشاركته عبر الإنترنت في اجتماع "تحالف الراغبين" الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القادة الأوروبيين، إن روسيا حققت 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود للاتحاد
الأوروبي
في عام واحد فقط.
وأكد أن على
أوروبا
استخدام أدوات الضغط الاقتصادي ضد
الصين
أيضاً، باعتبارها تساهم في دعم المجهود الحربي الروسي، مشيراً إلى أن بكين جزء من معادلة الصراع.
ويُعد "تحالف الراغبين" إطاراً دولياً أُطلق في آذار الماضي من أجل "ردع العدوان الروسي وبناء سلام مستدام في أوكرانيا"، إلا أن
موسكو
رفضت المبادرة واعتبرتها مجرد وسيلة لإطالة أمد الحرب.
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: الهند لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي عقب تصريحات ترامب
Lebanon 24
بلومبرغ: الهند لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي عقب تصريحات ترامب
05/09/2025 10:20:26
05/09/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي: مطالبة المقاومة التخلي عن سلاحها دعوة مكشوفة لتسليم لبنان لإسرائيل
Lebanon 24
جشي: مطالبة المقاومة التخلي عن سلاحها دعوة مكشوفة لتسليم لبنان لإسرائيل
05/09/2025 10:20:26
05/09/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار التجاري للبيت الأبيض: ندعو الهند إلى وقف شراء النفط الروسي
Lebanon 24
المستشار التجاري للبيت الأبيض: ندعو الهند إلى وقف شراء النفط الروسي
05/09/2025 10:20:26
05/09/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: الغرب لا يستطيع التخلي عن هوس العقوبات
Lebanon 24
الخارجية الروسية: الغرب لا يستطيع التخلي عن هوس العقوبات
05/09/2025 10:20:26
05/09/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
دونالد ترامب
الأوروبيين
أوكرانيا
الأوروبي
دونالد
أوروبا
أوروبي
القادة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
Lebanon 24
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:19 | 2025-09-05
05/09/2025 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
03:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:58 | 2025-09-05
05/09/2025 02:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
02:17 | 2025-09-05
05/09/2025 02:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:59 | 2025-09-05
05/09/2025 01:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:19 | 2025-09-05
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:00 | 2025-09-05
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
02:58 | 2025-09-05
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:17 | 2025-09-05
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
01:59 | 2025-09-05
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:08 | 2025-09-05
أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر تصل إلى محكمة العدل الدولية!
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 10:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24