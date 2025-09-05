Advertisement

إقتصاد

ترامب يدعو أوروبا إلى التخلي عن النفط الروسي!

Lebanon 24
05-09-2025 | 00:00
Doc-P-1413030-638926520696132551.png
Doc-P-1413030-638926520696132551.png photos 0
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب القادة الأوروبيين إلى وقف شراء النفط من روسيا، محذراً من أن استمرار الاعتماد على الطاقة الروسية يساهم بشكل مباشر في تمويل الحرب على أوكرانيا.
وقال ترامب، خلال مشاركته عبر الإنترنت في اجتماع "تحالف الراغبين" الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القادة الأوروبيين، إن روسيا حققت 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود للاتحاد الأوروبي في عام واحد فقط.

وأكد أن على أوروبا استخدام أدوات الضغط الاقتصادي ضد الصين أيضاً، باعتبارها تساهم في دعم المجهود الحربي الروسي، مشيراً إلى أن بكين جزء من معادلة الصراع.

ويُعد "تحالف الراغبين" إطاراً دولياً أُطلق في آذار الماضي من أجل "ردع العدوان الروسي وبناء سلام مستدام في أوكرانيا"، إلا أن موسكو رفضت المبادرة واعتبرتها مجرد وسيلة لإطالة أمد الحرب.
 
