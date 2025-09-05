ترامب يدعو أوروبا إلى التخلي عن النفط الروسي!

Advertisement

دعا الرئيس الأميركي إلى وقف شراء من ، محذراً من أن استمرار الاعتماد على الطاقة الروسية يساهم بشكل مباشر في تمويل الحرب على .وقال ، خلال مشاركته عبر الإنترنت في اجتماع "تحالف الراغبين" الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من القادة الأوروبيين، إن روسيا حققت 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود للاتحاد في عام واحد فقط.وأكد أن على استخدام أدوات الضغط الاقتصادي ضد أيضاً، باعتبارها تساهم في دعم المجهود الحربي الروسي، مشيراً إلى أن بكين جزء من معادلة الصراع.ويُعد "تحالف الراغبين" إطاراً دولياً أُطلق في آذار الماضي من أجل "ردع العدوان الروسي وبناء سلام مستدام في أوكرانيا"، إلا أن رفضت المبادرة واعتبرتها مجرد وسيلة لإطالة أمد الحرب.