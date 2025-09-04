انقسام داخل إسرائيل.. معارضون لاستمرار الحرب

Advertisement

ذكرت أن خلافات عميقة تفجّرت داخل الأمني ، بعدما حثّ كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء سرًّا رئيس الوزراء على إبرام اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة ، بدلاً من المضي قدماً في توسيع الهجوم البري على مدينة غزة.وبحسب الصحيفة، شهد الاجتماع الأمني، الذي استمر 6 ساعات مساء الأحد، نقاشاً محتدماً بين نتنياهو وكبار . وخلاله، حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من أن أي عملية عسكرية واسعة في غزة قد تنتهي بفرض حكم عسكري إسرائيلي مباشر على القطاع، وهو ما سيشكّل عبئاً سياسياً وعسكرياً ثقيلاً على .كما أبدى كل من رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع ووزير الخارجية جدعون ساعر تحفظات مشابهة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أعربوا عن خشيتهم من التورط في عملية مفتوحة النهايات في غزة. وطالب هؤلاء المسؤولون بالسعي إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، يتيح، على الأقل، إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.ويعكس هذا الانقسام الشرخ المتنامي بين نتنياهو وبعض أركان المؤسسة الأمنية في البلاد بشأن أهداف الحرب وطريقة إدارتها، فضلاً عن التساؤلات الكبرى حول مستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.