29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انقسام داخل إسرائيل.. معارضون لاستمرار الحرب
Lebanon 24
04-09-2025
|
23:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت
صحيفة وول ستريت جورنال
أن خلافات عميقة تفجّرت داخل
مجلس الوزراء
الأمني
الإسرائيلي
، بعدما حثّ كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء سرًّا رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
على إبرام اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة
حماس
، بدلاً من المضي قدماً في توسيع الهجوم البري على مدينة غزة.
Advertisement
وبحسب الصحيفة، شهد الاجتماع الأمني، الذي استمر 6 ساعات مساء الأحد، نقاشاً محتدماً بين نتنياهو وكبار
القادة
. وخلاله، حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من أن أي عملية عسكرية واسعة في غزة قد تنتهي بفرض حكم عسكري إسرائيلي مباشر على القطاع، وهو ما سيشكّل عبئاً سياسياً وعسكرياً ثقيلاً على
إسرائيل
.
كما أبدى كل من رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع ووزير الخارجية جدعون ساعر تحفظات مشابهة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أعربوا عن خشيتهم من التورط في عملية مفتوحة النهايات في غزة. وطالب هؤلاء المسؤولون بالسعي إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، يتيح، على الأقل، إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة.
ويعكس هذا الانقسام الشرخ المتنامي بين نتنياهو وبعض أركان المؤسسة الأمنية في البلاد بشأن أهداف الحرب وطريقة إدارتها، فضلاً عن التساؤلات الكبرى حول مستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
انقسام داخل إسرائيل.. نتنياهو يضغط لاحتلال غزة والجيش يتحفظ
Lebanon 24
انقسام داخل إسرائيل.. نتنياهو يضغط لاحتلال غزة والجيش يتحفظ
05/09/2025 10:20:39
05/09/2025 10:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترحيب عربي ودولي وإنقسام داخلي حيال قرار حصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
ترحيب عربي ودولي وإنقسام داخلي حيال قرار حصر السلاح بيد الدولة
05/09/2025 10:20:39
05/09/2025 10:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انقسام وزاري يظلل المشهد الداخلي عشية الجلسة
Lebanon 24
انقسام وزاري يظلل المشهد الداخلي عشية الجلسة
05/09/2025 10:20:39
05/09/2025 10:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل
Lebanon 24
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل
05/09/2025 10:20:39
05/09/2025 10:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة وول ستريت جورنال
وول ستريت جورنال
وزير الخارجية
مجلس الوزراء
الإسرائيلي
سكاي نيوز
وول ستريت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
Lebanon 24
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:19 | 2025-09-05
05/09/2025 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
03:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:58 | 2025-09-05
05/09/2025 02:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
02:17 | 2025-09-05
05/09/2025 02:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:59 | 2025-09-05
05/09/2025 01:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:19 | 2025-09-05
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:00 | 2025-09-05
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
02:58 | 2025-09-05
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:17 | 2025-09-05
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
01:59 | 2025-09-05
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:08 | 2025-09-05
أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر تصل إلى محكمة العدل الدولية!
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 10:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 10:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 10:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24