عربي-دولي

صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار

Lebanon 24
05-09-2025 | 01:59
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، إطلاق "صندوق التنمية السوري" كإحدى أبرز المبادرات الوطنية التي ستشكّل أداة رئيسية لإعادة إعمار البلاد، بعد سنوات من الدمار الذي خلّفه النظام المخلوع. وجاء الإعلان خلال فعالية أقيمت في قلعة دمشق بالعاصمة السورية، وسط حضور رسمي وشعبي واسع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
في كلمته، قال الشرع: "نجتمع لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للإنفاق من كريم أموالكم لنبني ما هدمه النظام البائد، ونحيي الأرض التي أحرقوها خضراء يانعة". وأضاف أن النظام السابق دمّر الاقتصاد ونهب الأموال وشتّت الشعب السوري بين المخيمات ودول اللجوء، مؤكداً أن المرحلة الجديدة ستكون مخصصة لالتئام جراح سوريا وعودة النازحين والمهجّرين إلى أرضهم.

وشدّد الرئيس السوري على أن الصندوق سيعمل وفق معايير عالية من الشفافية والمحاسبة، موضحاً أن كل الأموال التي ستُنفَق سيتم الإفصاح عنها ضمن مشاريع استراتيجية واضحة. كما خاطب السوريين قائلاً: "أيها السوريون، لست هنا لأستجدي الصدقة على سوريا، فإن الشام قد تكفل الله بها وبأهلها، لكنها لحظة لنتذكر واجبنا جميعاً بأن ننال شرف العطاء لبلادنا وأمتنا".

من جانبه، وصف المدير العام للصندوق، محمد صفوت عبد الحميد رسلان، إطلاق المبادرة بأنها "بوصلة لإعادة الإعمار في وطننا الجريح وفاءً لتضحيات الشهداء". وأوضح أن الصندوق يتبنى رؤية شاملة تهدف إلى توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأبناء سوريا في الداخل والخارج، مع ضمان الشفافية في إدارة الموارد وخلق فرص عمل ومشاريع خدمية واقتصادية في مختلف المحافظات.

وأضاف رسلان: "نحن أمام انطلاق مرحلة جديدة.. مرحلة البناء بعد الدمار، والثقة بعد الانكسار، والأمل بعد الألم"، داعياً السوريين إلى مد أيديهم لبعضهم البعض وجعل الصندوق قوة وطنية جامعة. كما أكد أن العمل سينطلق ببرامج واضحة تستند إلى الشفافية والمحاسبة، بحيث يتحول الصندوق إلى رمز للشفافية ومحرك للنمو والاستقرار.

وبحسب قناة "الإخبارية السورية"، فقد بلغت قيمة التبرعات للصندوق بعد ساعة واحدة فقط من إطلاقه نحو 60 مليون دولار، ما يعكس تجاوباً سريعاً مع المبادرة.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور والمطارات والموانئ وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تمويل المشاريع عبر آلية "القرض الحسن". ويُعتبر الصندوق مؤسسة اقتصادية مستقلة أنشئت بمرسوم رئاسي صدر في 9 تموز الماضي، بهدف قيادة عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قدّرت في عام 2017 تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 250 مليار دولار، فيما يعتقد خبراء أن الرقم قد يرتفع اليوم إلى 400 مليار دولار بعد سقوط النظام السابق أواخر عام 2024.
 
(سكاي نيوز)
 
