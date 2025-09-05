الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع

Advertisement

أعلنت ، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية التي تشهدها الأراضي الروسية منذ بداية الحرب.وقالت الوزارة في بيان رسمي: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض 92 طائرة دون طيار أوكرانية وتدميرها بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة"، مشيرةً إلى أن الطائرات المسيّرة تم استهدافها في أجواء مناطق متعددة داخل .وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 15 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و13 فوق مقاطعة روستوف، و12 فوق مقاطعة تولا، و11 فوق مقاطعة كالوغا، و9 فوق مقاطعة ريازان، و8 فوق أراضي القرم.كما أشار البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج، و5 في مقاطعة كورسك، و5 أخرى في مقاطعة أورلوف، بالإضافة إلى طائرتين في مقاطعة ليبيتسك، وطائرتين فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة واحدة في مقاطعة سمولينسك. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة أخرى فوق البحر الأسود وأخرى فوق بحر آزوف.وكانت الروسية قد أعلنت، أمس الخميس، عن عملية أخرى نفذها الجيش، حيث أطلق طاقم صواريخ "إسكندر" ضربة دقيقة استهدفت موقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى في مقاطعة تشيرنيهيف شمال . وأكد البيان أن الضربة أسفرت عن تعطيل قدرات القوات على إطلاق المسيّرات بعيدة المدى، إضافة إلى على نحو 10 جنود أوكرانيين.ويأتي الإعلان الروسي الجديد بعد أيام من تصاعد الهجمات الجوية بالطائرات المسيرة بين وكييف، في وقت يؤكد فيه الطرفان أنهما يحققان إنجازات ميدانية مهمة. كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن المعركة لم تعد مقتصرة على الجبهات البرية فقط، بل امتدت إلى حرب طائرات مسيرة ذات طابع استنزافي طويل المدى.