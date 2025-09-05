Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1413079-638926606833464363.png
Doc-P-1413079-638926606833464363.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، في واحدة من أكبر الهجمات الجوية التي تشهدها الأراضي الروسية منذ بداية الحرب.
Advertisement

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض 92 طائرة دون طيار أوكرانية وتدميرها بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة"، مشيرةً إلى أن الطائرات المسيّرة تم استهدافها في أجواء مناطق متعددة داخل روسيا.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 15 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و13 فوق مقاطعة روستوف، و12 فوق مقاطعة تولا، و11 فوق مقاطعة كالوغا، و9 فوق مقاطعة ريازان، و8 فوق أراضي جمهورية القرم.

كما أشار البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج، و5 في مقاطعة كورسك، و5 أخرى في مقاطعة أورلوف، بالإضافة إلى طائرتين في مقاطعة ليبيتسك، وطائرتين فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة واحدة في مقاطعة سمولينسك. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة أخرى فوق البحر الأسود وأخرى فوق بحر آزوف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الخميس، عن عملية أخرى نفذها الجيش، حيث أطلق طاقم صواريخ "إسكندر" ضربة دقيقة استهدفت موقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى في مقاطعة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا. وأكد البيان أن الضربة أسفرت عن تعطيل قدرات القوات الأوكرانية على إطلاق المسيّرات بعيدة المدى، إضافة إلى القضاء على نحو 10 جنود أوكرانيين.

ويأتي الإعلان الروسي الجديد بعد أيام من تصاعد الهجمات الجوية بالطائرات المسيرة بين موسكو وكييف، في وقت يؤكد فيه الطرفان أنهما يحققان إنجازات ميدانية مهمة. كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن المعركة لم تعد مقتصرة على الجبهات البرية فقط، بل امتدت إلى حرب طائرات مسيرة ذات طابع استنزافي طويل المدى.
 
(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 24 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
05/09/2025 12:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 74 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
05/09/2025 12:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 35 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
05/09/2025 12:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 121 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
05/09/2025 12:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

سكاي نيوز

جمهورية

القضاء

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:35 | 2025-09-05
05:30 | 2025-09-05
05:15 | 2025-09-05
04:50 | 2025-09-05
04:45 | 2025-09-05
04:40 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24