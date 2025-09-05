Advertisement

عربي-دولي

قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:58
قتل شخص وأصيب 6 آخرون بجروح في هجوم بسلاح أبيض نفذه رجل في قرية للسكان الأصليين في وسط كندا أمس الخميس، قبل أن يلقى المنفذ مصرعه.
وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في مقاطعة مانيتوبا، إن الهجوم وقع في محمية هولو ووتر للسكان الأصليين، وهي منطقة نائية يقطنها حوالي ألف نسمة وتقع على بعد 217 كيلومترا شمال وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا.

وأضافت "يمكننا أن نؤكد أن 6 ضحايا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، وأن ضحية واحدة لقي مصرعه"، مشيرة إلى أن "المشتبه به لقي أيضا مصرعه".

ولفتت الرسالة إلى أن المحققين "يجمعون المعلومات لتحديد ما حدث بالضبط".

ولم تتضح في الحال ملابسات الهجوم ولا دوافع المهاجم الذي لم تقدم الشرطة أي معلومات عنه ولا عن نوع السلاح الأبيض الذي استخدمه.
