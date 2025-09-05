29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
Lebanon 24
05-09-2025
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل شخص وأصيب 6 آخرون بجروح في هجوم بسلاح أبيض نفذه رجل في قرية للسكان الأصليين في وسط
كندا
أمس الخميس، قبل أن يلقى المنفذ مصرعه.
Advertisement
وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في
مقاطعة مانيتوبا
، إن الهجوم وقع في محمية هولو ووتر للسكان الأصليين، وهي منطقة نائية يقطنها حوالي ألف نسمة وتقع على بعد 217 كيلومترا شمال وينيبيغ، عاصمة مقاطعة
مانيتوبا
.
وأضافت "يمكننا أن نؤكد أن 6 ضحايا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، وأن ضحية واحدة لقي مصرعه"، مشيرة إلى أن "المشتبه به لقي أيضا مصرعه".
ولفتت الرسالة إلى أن المحققين "يجمعون المعلومات لتحديد ما حدث بالضبط".
ولم تتضح في الحال ملابسات الهجوم ولا دوافع المهاجم الذي لم تقدم الشرطة أي معلومات عنه ولا عن نوع السلاح الأبيض الذي استخدمه.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قتيل و3 جرحى بينهم طفلة جراء الاشتباكات في بعلبك
Lebanon 24
"لبنان 24": قتيل و3 جرحى بينهم طفلة جراء الاشتباكات في بعلبك
05/09/2025 12:49:52
05/09/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
48 قتيلاً جراء هجوم للدعم السريع على قرية وسط السودان
Lebanon 24
48 قتيلاً جراء هجوم للدعم السريع على قرية وسط السودان
05/09/2025 12:49:52
05/09/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى بين الجنود الكولومبيين إثر هجوم طائرة مسيّرة
Lebanon 24
قتلى وجرحى بين الجنود الكولومبيين إثر هجوم طائرة مسيّرة
05/09/2025 12:49:52
05/09/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم أوكراني على شاطئ بكورسك الروسية يوقع قتلى وجرحى
Lebanon 24
هجوم أوكراني على شاطئ بكورسك الروسية يوقع قتلى وجرحى
05/09/2025 12:49:52
05/09/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاطعة مانيتوبا
مانيتوبا
كندية
حمية
كندي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الوقت ينفد".. حماس تنشر فيديو رهينتين في غزة
Lebanon 24
"الوقت ينفد".. حماس تنشر فيديو رهينتين في غزة
05:35 | 2025-09-05
05/09/2025 05:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"في حال وقوع استهدافات إسرائيلية جديدة".. تقرير أميركي يكشف الموقع الإيراني الأكثر عرضة
Lebanon 24
"في حال وقوع استهدافات إسرائيلية جديدة".. تقرير أميركي يكشف الموقع الإيراني الأكثر عرضة
05:30 | 2025-09-05
05/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!
05:15 | 2025-09-05
05/09/2025 05:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ظاهرة صحية خطيرة.. القاهرة تصدر تعليمات عاجلة!
Lebanon 24
بسبب ظاهرة صحية خطيرة.. القاهرة تصدر تعليمات عاجلة!
04:50 | 2025-09-05
05/09/2025 04:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنلندا تنضم لإعلان نيويورك: نحو الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين
Lebanon 24
فنلندا تنضم لإعلان نيويورك: نحو الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين
04:45 | 2025-09-05
05/09/2025 04:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:35 | 2025-09-05
"الوقت ينفد".. حماس تنشر فيديو رهينتين في غزة
05:30 | 2025-09-05
"في حال وقوع استهدافات إسرائيلية جديدة".. تقرير أميركي يكشف الموقع الإيراني الأكثر عرضة
05:15 | 2025-09-05
شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!
04:50 | 2025-09-05
بسبب ظاهرة صحية خطيرة.. القاهرة تصدر تعليمات عاجلة!
04:45 | 2025-09-05
فنلندا تنضم لإعلان نيويورك: نحو الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين
04:40 | 2025-09-05
بوتين: تسعير غاز "قوة سيبيريا-2" للصين وفق المعايير السوقية الأوروبية
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 12:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24