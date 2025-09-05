Advertisement

عربي-دولي

بوتين: مستعدون لعقد قمة مع أوكرانيا

Lebanon 24
05-09-2025 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1413100-638926643915562261.png
Doc-P-1413100-638926643915562261.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على موقف بلاده الثابت تجاه الأزمة الأوكرانية، مشدداً على أن أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية لن يكون له معنى إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد. وأوضح أن روسيا مستعدة لعقد قمة مباشرة مع أوكرانيا، وأن موسكو جاهزة لتوفير الأمن إذا قررت كييف إرسال ممثلين لها إلى العاصمة الروسية.
Advertisement

وشدد بوتين على حق كل دولة في تحديد خياراتها الأمنية، لكنه أضاف أن ذلك يجب أن يتم دون الإضرار بالدول المجاورة. وفي الوقت نفسه، اعتبر أن عضوية أوكرانيا في الناتو أمر غير مقبول بالنسبة لموسكو، بينما وصف الحق القانوني لأوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي بأنه معترف به دولياً.

وفي ملف العلاقات الاقتصادية، قال بوتين إن هناك ضرورة لاتخاذ قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، وأشار إلى وجود مقترحات من شركات أميركية للعمل في ألاسكا. كما أعلن الرئيس الروسي عن تحقيق نتائج مهمة بشأن مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" الممتد إلى الصين، مؤكداً أن المشروع يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية بين موسكو وبكين.

على صعيد العمليات العسكرية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع، في إطار استمرار التصعيد العسكري على الحدود والمناطق المحاذية للنزاع في أوكرانيا.

يأتي هذا التصريح في وقت يتابع فيه العالم بقلق التطورات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة، وسط ترقب لتأثير هذه الخطوات على العلاقات الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
مواضيع ذات صلة
بوتين: مستعدون لعقد قمة مع أوكرانيا ونحن جاهزون لتوفير الأمن في حال قرروا القدوم إلى موسكو
lebanon 24
05/09/2025 12:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"CBS NEWS": بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد لعقد اتفاق لكننا سننجزه
lebanon 24
05/09/2025 12:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قمة ترامب- بوتين.. زيلينسكي: مستعدون للتعاون
lebanon 24
05/09/2025 12:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم ألاسكا يرحب بعقد قمة ترمب وبوتين في الولاية
lebanon 24
05/09/2025 12:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

وزارة الدفاع

الأوكرانية

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:35 | 2025-09-05
05:30 | 2025-09-05
05:15 | 2025-09-05
04:50 | 2025-09-05
04:45 | 2025-09-05
04:40 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24