بوتين: مستعدون لعقد قمة مع أوكرانيا

أكد ، اليوم الجمعة، على موقف بلاده الثابت تجاه الأزمة ، مشدداً على أن أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية لن يكون له معنى إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد. وأوضح أن مستعدة لعقد قمة مباشرة مع ، وأن جاهزة لتوفير الأمن إذا قررت كييف إرسال ممثلين لها إلى العاصمة الروسية.وشدد بوتين على حق كل دولة في تحديد خياراتها الأمنية، لكنه أضاف أن ذلك يجب أن يتم دون الإضرار بالدول المجاورة. وفي الوقت نفسه، اعتبر أن عضوية أوكرانيا في الناتو أمر غير مقبول بالنسبة لموسكو، بينما وصف الحق القانوني لأوكرانيا في الانضمام للاتحاد بأنه معترف به دولياً.وفي ملف العلاقات الاقتصادية، قال بوتين إن هناك ضرورة لاتخاذ قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، وأشار إلى وجود مقترحات من شركات أميركية للعمل في ألاسكا. كما أعلن عن تحقيق نتائج مهمة بشأن مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" الممتد إلى ، مؤكداً أن المشروع يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية بين موسكو وبكين.على صعيد العمليات العسكرية، أفادت الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي دمرت 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع، في إطار استمرار التصعيد العسكري على الحدود والمناطق المحاذية للنزاع في أوكرانيا.يأتي هذا التصريح في وقت يتابع فيه العالم بقلق التطورات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة، وسط ترقب لتأثير هذه الخطوات على العلاقات الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.