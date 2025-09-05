بالأرقام.. إليكم قائمة بالدول الـ10 الأكثر استهلاكاً للنفط

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً تحدث فيه عن الدول الـ10 الأكثر استهلاكاً للنفط في العام 2024.

Advertisement

ويقول التقرير إنه "رغم النمو البطيء وظهور مصادر الطاقة الخضراء، يستمر مصدر الطاقة الرائد عالمياً"، وأضاف: "في عام 2024، استحوذت الدول العشر الأكثر استهلاكاً على 61% من إجمالي الاستهلاك العالمي، بينما وصلت نسبة أكبر 20 دولة إلى 80%، وفق المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الصادرة عن معهد الطاقة العالمي، في حزيران الماضي".



وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر استهلاكاً للنفط:



1-



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 19



- النسبة من الإجمالي العالمي: 18.7%



2-



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 16.4



- النسبة من الإجمالي العالمي: 16.1%



3- :



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 5.6



- النسبة من الإجمالي العالمي: 5.5%



4- :



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 4.0



- النسبة من الإجمالي العالمي: 3.9%



5- :



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 3.8



- النسبة من الإجمالي العالمي: 3.8%



6- :



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 3.2



- النسبة من الإجمالي العالمي: 3.2%



7- الجنوبية:



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 2.9



- النسبة من الإجمالي العالمي: 2.9%



8- :



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 2.6



- النسبة من الإجمالي العالمي: 2.5%



9- كندا:



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 2.3



- النسبة من الإجمالي العالمي: 2.3%



10- :



- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 2.1



- النسبة من الإجمالي العالمي: 2.0%