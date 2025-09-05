Advertisement

إقتصاد

بالأرقام.. إليكم قائمة بالدول الـ10 الأكثر استهلاكاً للنفط

Lebanon 24
05-09-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1413117-638926679852559521.jpg
Doc-P-1413117-638926679852559521.jpg photos 0
نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً تحدث فيه عن الدول الـ10 الأكثر استهلاكاً للنفط في العام 2024.
 
ويقول التقرير إنه "رغم النمو البطيء وظهور مصادر الطاقة الخضراء، يستمر النفط مصدر الطاقة الرائد عالمياً"، وأضاف: "في عام 2024، استحوذت الدول العشر الأكثر استهلاكاً على 61% من إجمالي الاستهلاك العالمي، بينما وصلت نسبة أكبر 20 دولة إلى 80%، وفق المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الصادرة عن معهد الطاقة العالمي، في حزيران الماضي".
 

وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر استهلاكاً للنفط:
 
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 19
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 18.7%
 
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 16.4 
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 16.1%
 
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 5.6
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 5.5%
 
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 4.0
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 3.9%
 
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 3.8
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 3.8%
 
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 3.2
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 3.2%
 

7- كوريا الجنوبية:
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 2.9
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 2.9%
 
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 2.6
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 2.5%
 

9- كندا:
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 2.3
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 2.3%
 
 

- الإنتاج اليومي / مليون برميل: 2.1 
 

- النسبة من الإجمالي العالمي: 2.0%
 

(العربي الجديد)









