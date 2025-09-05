شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!

لم يتمالك الرئيس أحمد الشرع دموعه وهو يستمع لكلمة طفل كان قد أُنتشل صغيراً من تحت الأنقاض قبل سنوات ليقف اليوم في دمشق معلناً تبرعه -بدولار واحد- هو كل ما يملك من مصروفه لصندوق التنمية السوري
لحظة مؤثرة جمعت صورتين الأولى حين كان الطفل يُنقَذ من تحت الركام والثانية وهو بين… pic.twitter.com/AfakglY46o
