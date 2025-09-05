Advertisement

عربي-دولي

شاهدوا بالفيديو... الرئيس السوريّ بكى تأثّراً خلال حديث أحد الأطفال!

Lebanon 24
05-09-2025 | 05:15
إنتشر فيديو للرئيس السوريّ أحمد الشرع، وهو يبكي خلال كلمة ألقاها الطفل محمود المعروف بـ"الطفل المعجزة"، في فعاليات صندوق التنمية السوري، في قلعة دمشق، بعدما تأثّر بكلامه.
 
ويلقب محمود بـ "الطفل المعجزة"، لأنّه بقي حيّاً 16 ساعة، بعدما دمّرت غارة شنّتها القوّات المواليّة لنظام الأسد، منزل عائلته. (العربية)
 
 
عربي-دولي

منوعات

صندوق التنمية

الرئيس أحمد

أحمد الشرع

محمود ال

من مصر

الأسد

حمود

