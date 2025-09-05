اعتقالات وحشود عسكريّة.. ماذا يشهد الساحل السوري؟

ذكر موقع "إرم نيوز" أن منطقة الساحل السوري شهدت تصاعداً للتوتر خلال الأيام الأخيرة، كاشفاً عن وصول أرتال عسكرية جديدة إلى المنطقة لاسيما من السوري وقوات تابعة لوزارة الدفاع .

وتحدّث التقرير عن وجود تحذيرات من وقوع مجازر جديدة مماثلة لتلك التي وقعت في آذار الماضي، مشيراً إلى أن الحشود العسكرية التي وصلت إلى الساحل ضمّت سيارات مزوّدة برشاشات.

ونقل التقرير عن مصدر عسكري قوله إنه يخشى من أن شيئاً ما يُحضر للساحل السوري، مشيراً إلى أن كل التحركات التي تحصل تنذر بانفجار الأوضاع مرة أخرى وبشكل واسع، في المنطقة ذات الأغلبية العلوية.



وذكر المصدر أن القوات الجديدة تركز انتشارها في القرداحة وجبلة وطرطوس، مشيراً إلى أن أحد الأرتال وصل بعد منتصف الليل إلى ثكنة " " عند مدخل .