"لافتات بالعبرية" داخل غزة.. "تكتيك" إسرائيلي جديد يخصّ الرهائن!

يسودُ احتمال داخل الأوساط العسكرية مفاده أنَّ حركة " " قد تستغلُّ عملية إخلاء المدنيين من مدينة غزة، لنقل الرهائن الإسرائيليين وسط حشود سكان غزة المتجهة إلى جنوب القطاع.

وقالت صحيفة " " الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية تسعى إلى إحباط مثل هذا الإحتمال عبر وضع لافتات باللغة في مختلف المناطق، توصي الرهائن حال اقتيادهم من مكان إلى آخر بالتظاهر بـ"الانهيار" حتى يتسنى للقوات رصدهم.





وجاءت التقديرات في إطار استعدادات الجيش لعملية "عربات جدعون 2" في غزة، ووضع عائلات الرهائن في صورة الأحداث قبل أي تحركات عملياتية مهمة في القطاع، لا سيما أن ذلك كان هو التقليد المتبع في عمليات سابقة.



وتحدث بيان للجيش الإسرائيلي عن "عدم توافر معلومات مؤكدة حول مكان وجود الرهائن"، لكنه أشار إلى تقديرات بشأن موقعهم في المنطقة، ورغم الضبابية التي تكتنف تحديد موقع محدد، وتزايد احتمالية تعرض الرهائن للخطر، أكد الجيش لعائلات الرهائن حرصه على ضمان سلامة ذويهم خلال العملية.





ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله، إنه "من الواضح أن عملية "عربات جدعون 2" تُعرض حياة الرهائن للخطر، إذ إنه من الصعب التنبؤ بكيفية تعامل حماس مع الرهائن، فإما أن تفرض حماس حراسة مشددة على الرهائن، أو تستخدمهم كدروع بشرية، أو تقتل بعضهم لممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية".