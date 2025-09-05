في أفريقيا.. "تاكسي جوي" ذاتي القيادة!

أطلقت دولة رواندا مؤخراً، أول رحلة عامة لتاكسي جويّ كهربائيّ ذاتيّ القيادة في .

وذكرت التقارير أنه جرى استخدام الطائرة "إي إتش 216-إس" (EH216-S)، التي تقلع وتهبط عمودياً من دون طيار بشري، خلال الرحلة التجريبية التي نُفذت بالشراكة بين شركة "إي هانغ" وشركة الطرق والجسور الصينية، مما يجعلها نموذجا عمليا لتقنيات التنقل الجوي الحضري.