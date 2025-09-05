Advertisement

عربي-دولي

في أفريقيا.. "تاكسي جوي" ذاتي القيادة!

Lebanon 24
05-09-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1413167-638926771853334195.webp
Doc-P-1413167-638926771853334195.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت دولة رواندا مؤخراً، أول رحلة عامة لتاكسي جويّ كهربائيّ ذاتيّ القيادة في أفريقيا.
Advertisement
 
 
وذكرت التقارير أنه جرى استخدام الطائرة "إي إتش 216-إس" (EH216-S)، التي تقلع وتهبط عمودياً من دون طيار بشري، خلال الرحلة التجريبية التي نُفذت بالشراكة بين شركة "إي هانغ" الصينية وشركة الطرق والجسور الصينية، مما يجعلها نموذجا عمليا لتقنيات التنقل الجوي الحضري.
 
 
ويُنتظر أن يشكل هذا العرض نقطة تحول في مستقبل النقل داخل المدن الأفريقية، خاصة في ظل التحديات المرورية والبنية التحتية المحدودة. (الجزيرة نت)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في جنوب أفريقيا: إلغاء ترخيص شركتي "توتال إنرجيز" و"شل" لاستكشاف النفط
lebanon 24
05/09/2025 18:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: قتلنا زعيماً بارزاً لتنظيم "داعش" في حلب
lebanon 24
05/09/2025 18:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: قتلنا زعيما بارزا في تنظيم "داعش" في سوريا
lebanon 24
05/09/2025 18:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة السيارة في لبنان "بلا وثائق ورخص قيادة"
lebanon 24
05/09/2025 18:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الأفريقية

الجزيرة

الصينية

أفريقيا

جزيرة

العرض

واندا

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
10:31 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
10:05 | 2025-09-05
10:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24