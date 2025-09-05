Advertisement

عربي-دولي

ترامب: فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1413181-638926795196894720.jpg
Doc-P-1413181-638926795196894720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يبدو أننا فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين العميقة والمظلمة".
Advertisement
 
 
وأضاف ترامب: "أتمنى لهما مستقبلًا طويلًا ومزدهرًا معًا!"
مواضيع ذات صلة
ترامب: يبدو أننا خسرنا الهند وروسيا لصالح الصين
lebanon 24
05/09/2025 18:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سترون المزيد من العقوبات الثانوية على الهند بسبب استيرادها النفط الروسي
lebanon 24
05/09/2025 18:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يندد بتهديد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الهند لشرائها النفط الروسي
lebanon 24
05/09/2025 18:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الهند لا تشتري النفط الروسي وحسب بل تبيعه وسنزيد عليها الرسوم بدرجة كبيرة
lebanon 24
05/09/2025 18:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

دونالد

ترامب

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
10:31 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
10:05 | 2025-09-05
10:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24