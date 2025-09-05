ترامب: فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين

قال الرئيس الأميركي في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يبدو أننا فقدنا وروسيا لصالح العميقة والمظلمة".

Advertisement

وأضاف : "أتمنى لهما مستقبلًا طويلًا ومزدهرًا معًا!"