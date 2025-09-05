Advertisement

عربي-دولي

ظاهرة خطيرة على أمن إسرائيل.. ما سبب اعتراضها لطائرات قادمة من هذه الدولة؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1413226-638926876380178082.jpg
Doc-P-1413226-638926876380178082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعم تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي اعترض أكثر من 100 طائرة مسيّرة محملة بالأسلحة والمخدرات على طول الحدود الغربية مع مصر منذ مطلع عام 2025.
Advertisement
 
وأوضح التقرير أن هذه الطائرات المسيرة كانت تستخدم لتهريب أسلحة موجهة إلى منظمات مسلحة وإجرامية في مناطق متفرقة، مؤكدًا أن عمليات التهريب تشهد زخمًا متزايدًا عبر شبه جزيرة سيناء، وأن الجيش الإسرائيلي يتعامل معها كأحد التحديات الأمنية اليومية.

وأشار التقرير إلى أن كتيبة "الكاراكال"، وهي أول كتيبة مشاة خفيفة مختلطة في الجيش الإسرائيلي، وتُنشر على طول 136 كيلومترًا من الحدود المصرية، أصبحت في السنوات الأخيرة خبيرة في التعامل مع ظاهرة الطائرات المسيّرة، بعد أن تحولت من مكافحة تهريب المخدرات بطرق تقليدية إلى مواجهة تكنولوجيا متقدمة.
 
 
وأضاف أن الكتيبة، التي بدأت عملياتها قبل عقدين في صحراء سيناء، كانت تتعامل حينها مع تهريب المخدرات على ظهور الجمال، وتهريب الأسلحة عبر سيارات أو دراجات نارية، لكنها اليوم تواجه طائرات مسيرة كبيرة وقوية قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات من الأسلحة والمخدرات.

ومنذ هجمات 7 تشرين الأول 2023، وفق التقرير، تطورت قدرات الكتيبة بشكل كبير في مجال كشف واعتراض الطائرات المسيرة، حيث شاركت في إحباط أكثر من 100 طائرة مُسيرة منذ بداية 2025، بعضها كان يحمل:

- رشاشات ثقيلة
- أسلحة طويلة المدى
- ذخائر متنوعة
- كميات كبيرة من المخدرات والسجائر المهربة
وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن عمليات التهريب تحدث يوميًا، وأن محاولات الإحباط تُبذل على مدار الساعة، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن عدداً من الطائرات المسيرة تنجح في عبور الحدود، محملة ب cargoes من الأسلحة، ما يشكل تهديدًا أمنيًا مستمرًا للبلدات المجاورة.

ووصف التقرير الوضع بأنه "تحول استراتيجي في طبيعة التهريب"، من عمليات بدائية إلى شبكات منظمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ما يتطلب استجابة أمنية متطورة، تعتمد على أنظمة رادار، وكاميرات حرارية، وتقنيات تشويش إلكتروني، إلى جانب عمليات ميدانية سريعة. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
بسبب ظاهرة صحية خطيرة.. القاهرة تصدر تعليمات عاجلة!
lebanon 24
05/09/2025 18:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة غريبة تجتاح الصين.. والأطباء يدقون ناقوس الخطر
lebanon 24
05/09/2025 18:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن ليبرمان: إذا شكل نتنياهو الحكومة القادمة فهذه نهاية إسرائيل كدولة يهودية صهيونية وديمقراطية
lebanon 24
05/09/2025 18:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لا سبب لاستمرار وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به اصحاب الشأن
lebanon 24
05/09/2025 18:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المصرية

يسرائيل

الغربي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
10:31 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
10:05 | 2025-09-05
10:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24