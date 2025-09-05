29
عربي-دولي
ظاهرة خطيرة على أمن إسرائيل.. ما سبب اعتراضها لطائرات قادمة من هذه الدولة؟
Lebanon 24
05-09-2025
|
09:43
A-
A+
زعم تقرير نشرته صحيفة "
يسرائيل
هايوم"
الإسرائيلية
، أن الجيش
الإسرائيلي
اعترض أكثر من 100 طائرة مسيّرة محملة بالأسلحة والمخدرات على طول الحدود الغربية مع مصر منذ مطلع عام 2025.
وأوضح التقرير أن هذه الطائرات المسيرة كانت تستخدم لتهريب أسلحة موجهة إلى منظمات مسلحة وإجرامية في مناطق متفرقة، مؤكدًا أن عمليات التهريب تشهد زخمًا متزايدًا عبر شبه
جزيرة
سيناء
، وأن الجيش الإسرائيلي يتعامل معها كأحد التحديات الأمنية اليومية.
وأشار التقرير إلى أن كتيبة "الكاراكال"، وهي أول كتيبة مشاة خفيفة مختلطة في الجيش الإسرائيلي، وتُنشر على طول 136 كيلومترًا من الحدود
المصرية
، أصبحت في السنوات الأخيرة خبيرة في التعامل مع ظاهرة الطائرات المسيّرة، بعد أن تحولت من مكافحة تهريب المخدرات بطرق تقليدية إلى مواجهة تكنولوجيا متقدمة.
وأضاف أن الكتيبة، التي بدأت عملياتها قبل عقدين في صحراء سيناء، كانت تتعامل حينها مع تهريب المخدرات على ظهور الجمال، وتهريب الأسلحة عبر سيارات أو دراجات نارية، لكنها اليوم تواجه طائرات مسيرة كبيرة وقوية قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات من الأسلحة والمخدرات.
ومنذ هجمات 7 تشرين الأول 2023، وفق التقرير، تطورت قدرات الكتيبة بشكل كبير في مجال كشف واعتراض الطائرات المسيرة، حيث شاركت في إحباط أكثر من 100 طائرة مُسيرة منذ بداية 2025، بعضها كان يحمل:
- رشاشات ثقيلة
- أسلحة طويلة المدى
- ذخائر متنوعة
- كميات كبيرة من المخدرات والسجائر المهربة
وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن عمليات التهريب تحدث يوميًا، وأن محاولات الإحباط تُبذل على مدار الساعة، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن عدداً من الطائرات المسيرة تنجح في عبور الحدود، محملة ب cargoes من الأسلحة، ما يشكل تهديدًا أمنيًا مستمرًا للبلدات المجاورة.
ووصف التقرير الوضع بأنه "تحول استراتيجي في طبيعة التهريب"، من عمليات بدائية إلى شبكات منظمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ما يتطلب استجابة أمنية متطورة، تعتمد على أنظمة رادار، وكاميرات حرارية، وتقنيات تشويش إلكتروني، إلى جانب عمليات ميدانية سريعة. (روسيا اليوم)
