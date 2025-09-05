29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لبيعها إلى السعودية... أميركا تعتزم إعادة تصنيف مسيّرات إلى "طائرات"
Lebanon 24
05-09-2025
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
إعادة تصنيف الطائرات المسيّرة وبيعها للمملكة العربيّة
السعودية
كطائرات.
Advertisement
وستسمح هذه الخطوة بتحويل المسيّرات من فئة "الصواريخ" إلى فئة "الطائرات" لتجنب القيود المفروضة بموجب نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.
وسيُمكّن هذا التغيير
الولايات المتحدة
من تصدير أكثر من 100 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 إلى
المملكة العربية السعودية
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال تكشف: ترامب يعتزم إعادة تصنيف الماريغوانا مخدراً "أقل خطورة"
Lebanon 24
وول ستريت جورنال تكشف: ترامب يعتزم إعادة تصنيف الماريغوانا مخدراً "أقل خطورة"
05/09/2025 18:37:47
05/09/2025 18:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيفا يثير الجدل: تشيلسي أول "بطل رسمي للعالم" وإعادة تصنيف لألقاب الأندية السابقة
Lebanon 24
فيفا يثير الجدل: تشيلسي أول "بطل رسمي للعالم" وإعادة تصنيف لألقاب الأندية السابقة
05/09/2025 18:37:47
05/09/2025 18:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند "A+"
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند "A+"
05/09/2025 18:37:47
05/09/2025 18:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعتزم بيع صكوك مقومة بالدولار
Lebanon 24
السعودية تعتزم بيع صكوك مقومة بالدولار
05/09/2025 18:37:47
05/09/2025 18:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الولايات المتحدة
العربية السعودية
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
روسيا اليوم
دارة الرئيس
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالأرقام.. إليكم قائمة بالدول الـ10 الأكثر استهلاكاً للنفط
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم قائمة بالدول الـ10 الأكثر استهلاكاً للنفط
11:00 | 2025-09-05
05/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم زيادة عدد الوظائف... ارتفاع معدل البطالة في أميركا
Lebanon 24
رغم زيادة عدد الوظائف... ارتفاع معدل البطالة في أميركا
10:42 | 2025-09-05
05/09/2025 10:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيرانية: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل "وارد بقوة"
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيرانية: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل "وارد بقوة"
10:31 | 2025-09-05
05/09/2025 10:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة نزع سلاح حزب الله.. كيف تؤثر على تركيا؟
Lebanon 24
خطة نزع سلاح حزب الله.. كيف تؤثر على تركيا؟
10:30 | 2025-09-05
05/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "جراحة موس" التي خضع لها بايدن؟
Lebanon 24
ما هي "جراحة موس" التي خضع لها بايدن؟
10:05 | 2025-09-05
05/09/2025 10:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-09-05
بالأرقام.. إليكم قائمة بالدول الـ10 الأكثر استهلاكاً للنفط
10:42 | 2025-09-05
رغم زيادة عدد الوظائف... ارتفاع معدل البطالة في أميركا
10:31 | 2025-09-05
نائب وزير الخارجية الإيرانية: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل "وارد بقوة"
10:30 | 2025-09-05
خطة نزع سلاح حزب الله.. كيف تؤثر على تركيا؟
10:05 | 2025-09-05
ما هي "جراحة موس" التي خضع لها بايدن؟
10:00 | 2025-09-05
لمُساعدة أهالي غزة... ممثلة فرنسيّة تنضمّ إلى "أسطول الصمود العالميّ"
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 18:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 18:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 18:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24