عربي-دولي

لبيعها إلى السعودية... أميركا تعتزم إعادة تصنيف مسيّرات إلى "طائرات"

Lebanon 24
05-09-2025 | 09:51
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة تصنيف الطائرات المسيّرة وبيعها للمملكة العربيّة السعودية كطائرات.
وستسمح هذه الخطوة بتحويل المسيّرات من فئة "الصواريخ" إلى فئة "الطائرات" لتجنب القيود المفروضة بموجب نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.
وسيُمكّن هذا التغيير الولايات المتحدة من تصدير أكثر من 100 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 إلى المملكة العربية السعودية. (روسيا اليوم)
 
 
 
