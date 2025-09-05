Advertisement

عربي-دولي

لمُساعدة أهالي غزة... ممثلة فرنسيّة تنضمّ إلى "أسطول الصمود العالميّ"

Lebanon 24
05-09-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1413229-638926887834090600.jpg
Doc-P-1413229-638926887834090600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الممثلة الفرنسية أديل إينيل أنها ستبحر من تونس إلى غزة على متن أسطول "الصمود العالمي"، وقالت "في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، قررتُ الصعود على متن إحدى السفن التابعة لمهمة أسطول الصمود العالمي الإنسانية".
Advertisement

وأضافت إينيل: "هدفنا هو توفير الغذاء والدواء لسكان غزة الذين يعانون من مجاعة تسببت بها الحكومة الإسرائيلية عمدا". (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"أسطول الصمود العالمي" يُبحر مجددًا من برشلونة باتجاه غزة
lebanon 24
05/09/2025 18:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم أسطول الصمود: كل ما نحمله هو مساعدات إنسانية تشمل حليب الأطفال والأغذية (الجزيرة)
lebanon 24
05/09/2025 18:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسطول الصمود".. ينطلق من برشلونة نحو غزة وممثل على القافلة
lebanon 24
05/09/2025 18:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان للجزيرة: أسطول الصمود الذي سينطلق من برشلونة سيصنع الفارق لغزة
lebanon 24
05/09/2025 18:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

المرأة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكان غزة

الفرنسية

إسرائيل

أديل

ساني

تونس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
10:31 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
10:05 | 2025-09-05
10:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24