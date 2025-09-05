لمُساعدة أهالي غزة... ممثلة فرنسيّة تنضمّ إلى "أسطول الصمود العالميّ"

أعلنت الممثلة إينيل أنها ستبحر من إلى غزة على متن أسطول "الصمود العالمي"، وقالت "في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، قررتُ الصعود على متن إحدى السفن التابعة لمهمة أسطول الصمود العالمي الإنسانية".

وأضافت إينيل: "هدفنا هو توفير الغذاء والدواء لسكان غزة الذين يعانون من مجاعة تسببت بها الحكومة عمدا". (العربية)