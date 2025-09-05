Advertisement

صحة

ما هي "جراحة موس" التي خضع لها بايدن؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 10:05
كشف مسؤولون أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خضع لعملية جراحية شائعة لإزالة سرطان الجلد من جبهته.
ويجرى خلال جراحة موس استئصال طبقات رقيقة من الجلد. وتخضع كل طبقة رقيقة للفحص بدقة للكشف عن علامات السرطان. وتستمر هذه العملية حتى التأكد من عدم وجود أي علامات للسرطان.
 
وتستغرق هذه الجراحة عادة بضع ساعات. وتتم باستخدام مخدر موضعي لتخدير المنطقة، ما يعني أن المرضى يكونون في حالة يقظة. ومن غير الواضح ما إذا كان بايدن كان مستيقظا أثناء الإجراء ومتى تم بالضبط.

والهدف من "عملية موس" هو استئصال أكبر قدر ممكن من أنسجة الجلد السرطانية مع إحداث أقل قدر ممكن من الضرر للأنسجة السليمة المحيطة. وهي عملية تدريجية حيث تتم إزالة طبقات الجلد على مراحل. أولا، يستخدم الجراح مشرطا لإزالة أنسجة الجلد السرطانية على المستوى السطحي مع العلم أنه قد يكون هناك المزيد من الأنسجة السرطانية تحت السطح، حيث أن غالبية سرطان الجلد عادة ما تكون مخفية تحت السطح.

ويقوم الجراح بتخطيط مكان استخراج الأنسجة السرطانية في الجسم، وأخذ عينة من ذلك النسيج إلى المختبر، وصبغها، وتقطيعها إلى أقسام. ويضع فنيون متخصصون عينات الأنسجة هذه على شرائح لفحصها تحت المجهر. ثم يفحص الطبيب حواف كل قسم من الأنسجة للبحث عن أدلة على بقايا السرطان. وإذا وجد الجراح خلايا سرطانية تحت المجهر، يتم تحديد موقعها على الخريطة. 

وبعض الجروح الناتجة عن جراحة موس تكون كبيرة بما يكفي لتتطلب غرزا لإغلاقها، وعادة ما تلتئم في غضون أسبوعين. أما الجروح الأصغر، فقد تلتئم من تلقاء نفسها خلال حوالي شهر. وعادة ما يكون المرضى قادرين على مغادرة العيادة بعد ساعتين إلى ست ساعات من الجراحة، ويعتمد ذلك على حجم المنطقة المصابة. (روسيا اليوم) 

عربي-دولي

صحة

روسيا اليوم

جو بايدن

جو بايد

الجراح

روسيا

العلم

قادري

11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
10:31 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
10:00 | 2025-09-05
10:00 | 2025-09-05
