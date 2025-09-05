Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات مسلّحة على الحدود السورية – العراقية.. ما القصّة؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 11:25
أعلن مصدر عسكري في هيئة الحشد الشعبي العراقية، اليوم الجمعة، عن اندلاع اشتباكات في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا قرب مدينة البوكمال في أقصى شرق محافظة دير الزور السورية.
وأوضح القيادي في اللواء السابع بالحشد الشعبي، جعفر محمد الشغانبي، أن "مسلحين أطلقوا النار من داخل الأراضي السورية باتجاه قوات الحشد المنتشرة على الشريط الحدودي".


وأضاف: "حتى الآن، لم تتضح أسباب هذا الهجوم الاستفزازي، ولم تصدر السلطات العراقية (وزارة الدفاع أو قيادة العمليات المشتركة) أي بيان رسمي حول الحادث".


وأشار إلى أن "المواجهات اندلعت فجر اليوم الجمعة واستمرت قرابة الساعتين".


وأكد الشغانبي عدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف قوات الحشد الشعبي التي خاضت الاشتباكات مع مسلحين.


وتحدث عن زيادة تحركات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية السورية مع العراق، وتحديدا في المناطق القريبة من مدينة البوكمال.
