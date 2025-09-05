Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تنشر مقاتلات "إف-35" في بورتوريكو لمكافحة عصابات المخدرات

Lebanon 24
05-09-2025 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1413308-638926982409442715.png
Doc-P-1413308-638926982409442715.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ الولايات المتحدة تعتزم إرسال عشر طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى بورتوريكو، وذلك في إطار التزام الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب بمكافحة عصابات المخدرات في منطقة الكاريبي.
Advertisement


ومن المقرر أن تُنشر هذه المقاتلات المتطورة في أحد مطارات بورتوريكو، وهي جزيرة تابعة للولايات المتحدة تقع في البحر الكاريبي.
مواضيع ذات صلة
إسبانيا تخطط لشراء طائرات أميركية مقاتلة من طراز إف-35
lebanon 24
05/09/2025 21:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إف-35: الطائرة التي ابتلعت تريليونات ولم تحلّق بوعودها
lebanon 24
05/09/2025 21:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
‎وفد من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا زار مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب
lebanon 24
05/09/2025 21:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي لم يستبعد شن ضربات جوية ضد عصابات المخدرات في المكسيك
lebanon 24
05/09/2025 21:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية

البحر الكاريبي

وكالة الأنباء

دونالد ترامب

الفرنسية

الكاريبي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:15 | 2025-09-05
14:00 | 2025-09-05
13:36 | 2025-09-05
13:15 | 2025-09-05
13:09 | 2025-09-05
13:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24