من ضمنها "نزع سلاح حماس"... إليكم شروط نتنياهو الخمسة لإنهاء الحرب على غزة

Lebanon 24
05-09-2025 | 13:09
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أنّ الحرب على قطاع غزة يمكن أن تنتهي فوراً إذا تم الالتزام بالشروط التي وضعتها تل أبيب.
ومساء الجمعة، نشر نتنياهو خمسة شروط لوقف الحرب على غزة، مضيفاً لأول مرة شرط نزع سلاح القطاع. 

الشروط التي طرحها نتنياهو:
1. إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء والأموات.

2. نزع سلاح حماس.

3. نزع سلاح قطاع غزة.

4. السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

5. تشكيل حكومة مدنية بديلة لا تشكل تهديدا لإسرائيل.


