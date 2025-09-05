من ضمنها "نزع سلاح حماس"... إليكم شروط نتنياهو الخمسة لإنهاء الحرب على غزة

Advertisement

ومساء الجمعة، نشر خمسة شروط لوقف الحرب على غزة، مضيفاً لأول مرة شرط نزع سلاح القطاع.1. إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء والأموات.2. نزع سلاح .3. نزع سلاح قطاع غزة.4. السيطرة الأمنية على القطاع.5. تشكيل حكومة مدنية بديلة لا تشكل تهديدا لإسرائيل.