Advertisement

عربي-دولي

اليمن يتهم إيران بتحويل أراضيه إلى قاعدة لتطوير أسلحة كيمياوية

Lebanon 24
05-09-2025 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1413340-638927045383667616.jpg
Doc-P-1413340-638927045383667616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إيران بتهريب غازات سامة ومواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيمياوية، على دفعات، إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
Advertisement

وقالت الحكومة اليمنية إن خبراء من الحرس الثوري يشرفون بشكل مباشر على إنشاء مصنع لإنتاج هذه الأسلحة المحرمة دولياً في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحافي، إن "مصادر مؤكدة" أفادت بأن جماعة الحوثي "شرعت بالفعل في تجهيز تلك المواد القاتلة، وتركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة".

وأشار إلى أن "إدخال أسلحة محرمة دولياً إلى ترسانة الحوثيين يتجاوز حدود التهديد التقليدي المتمثل في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، لافتاً إلى أن ذلك يضع المنطقة والعالم أمام "سيناريوهات كارثية تهدد أرواح المدنيين".

وأوضح الإرياني أن اعتراف وزير الدفاع الإيراني مؤخراً بإنشاء بلاده بنى تحتية ومصانع للسلاح في دول أخرى، يتسق مع "التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن محاولات طهران توطين أجزاء من برنامجها العسكري في مناطق سيطرة الحوثيين".

وأشار الى أن المشروع الإيراني تجاوز ذلك "عبر تحويل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج واختبار المواد السامة والكيمياوية والبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري".

وحذر وزير الإعلام اليمني من أن استمرار سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء من اليمن، بما في ذلك الشريط الساحلي، "يشكل تهديداً متنامياً يتعاظم بمرور الوقت".

ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وكافة الأطراف الدولية، إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتحقيق في عمليات تهريب المواد الكيمياوية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات".

كما دعا إلى "تقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، حفاظاً على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم". (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
روبيو والترويكا الأوروبية: اتفاق على منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي
lebanon 24
06/09/2025 04:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره الفرنسي أكدا التزامهما بضمان عدم تطوير أو امتلاك ⁧‫إيران‬⁩ لسلاح نووي
lebanon 24
06/09/2025 04:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: مقتل عنصر من البسیج بهجوم مسلح على قاعدة للحرس الثوري في سردشت شمال غرب إيران
lebanon 24
06/09/2025 04:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تتهم روسيا بتسريب معلومات لإسرائيل
lebanon 24
06/09/2025 04:19:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

وزير الإعلام

الحرس الثوري

وزير الدفاع

مجلس الأمن

الإيراني

اليمنية

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2025-09-05
16:13 | 2025-09-05
16:00 | 2025-09-05
15:35 | 2025-09-05
15:09 | 2025-09-05
14:15 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24