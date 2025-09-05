Advertisement

عربي-دولي

ترامب: غرامات الاتحاد الأوروبي تهدد الابتكار الأميركي

Lebanon 24
05-09-2025 | 16:13
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: لن نسمح لأوروبا بضرب الإبداع الأميركي من خلال الغرامات على شركاتنا التكنولوجية.
واشار ترامب الى أن "إدارتي لن تسمح لأوروبا بفرض غرامات على شركاتنا التكنولوجية". (العربية)
