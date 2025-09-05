ترامب: غرامات الاتحاد الأوروبي تهدد الابتكار الأميركي

26
عربي-دولي
ترامب: غرامات الاتحاد الأوروبي تهدف الابتكار الأميركي
Lebanon 24
05-09-2025
|
16:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
: لن نسمح لأوروبا بضرب الإبداع الأميركي من خلال الغرامات على شركاتنا التكنولوجية.
واشار
ترامب
الى أن "إدارتي لن تسمح لأوروبا بفرض غرامات على شركاتنا التكنولوجية". (العربية)
