ترامب: غرامات الاتحاد الأوروبي تهدد الابتكار الأميركي

قال الرئيس الأميركي : لن نسمح لأوروبا بضرب الإبداع الأميركي من خلال الغرامات على شركاتنا التكنولوجية.واشار الى أن "إدارتي لن تسمح لأوروبا بفرض غرامات على شركاتنا التكنولوجية". (العربية)