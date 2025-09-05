Advertisement

"أطلقوا سراح الرهائن المحتجزين الآن".. ترامب يعلن إجراء "مفاوضات معمقة" مع حماس

Lebanon 24
05-09-2025 | 23:14
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان واشنطن تجري مفاوضات "معمقة للغاية" مع حركة حماس، وطالبها بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نجري مفاوضات معمقة للغاية مع حماس"، مشيرا إلى أن "الوضع سيكون صعبا وسيئا" إذا ظلت الحركة تحتجز رهائن إسرائيليين.

وأضاف: "قلنا لهم اتركوهم جميعا. أطلقوا سراحهم جميعا الآن. وستحدث معهم أمور أفضل بكثير، لكن إذا لم تطلقوا سراحهم جميعا، فسيكون الوضع صعبا وسيئا".

وقال ترامب إن بعض مطالب حماس "جيدة"، بينما لم يخض في مزيد من التفاصيل

ولا يزال نحو 50 رهينة محتجزين لدى حماس في غزة، ويعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

لكن ترامب أضاف: "من بين الرهائن العشرين (الأحياء) ربما يكون هناك من توفوا مؤخرا".

واعتبر أن الاحتجاجات الكبيرة في إسرائيل بشأن الرهائن "تضع إسرائيل في موقف صعب".

وكان الرئيس الأميركي وعد بإنهاء سريع للحرب في غزة خلال حملته الانتخابية، لكن التوصل إلى حل لا يبدو قريبا.(سكاي نيوز)
