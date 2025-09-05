"أطلقوا سراح الرهائن المحتجزين الآن".. ترامب يعلن إجراء "مفاوضات معمقة" مع حماس

Advertisement

كشف الرئيس الأميركي ان تجري مفاوضات "معمقة للغاية" مع حركة ، وطالبها بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في .وقال للصحفيين في : "نجري مفاوضات معمقة للغاية مع حماس"، مشيرا إلى أن "الوضع سيكون صعبا وسيئا" إذا ظلت الحركة تحتجز رهائن إسرائيليين.وأضاف: "قلنا لهم اتركوهم جميعا. أطلقوا سراحهم جميعا الآن. وستحدث معهم أمور أفضل بكثير، لكن إذا لم تطلقوا سراحهم جميعا، فسيكون الوضع صعبا وسيئا".وقال ترامب إن بعض مطالب حماس "جيدة"، بينما لم يخض في مزيد من التفاصيلولا يزال نحو 50 رهينة محتجزين لدى حماس في غزة، ويعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.لكن ترامب أضاف: "من بين الرهائن العشرين (الأحياء) ربما يكون هناك من توفوا مؤخرا".واعتبر أن الاحتجاجات الكبيرة بشأن الرهائن "تضع في موقف صعب".وكان الرئيس الأميركي وعد بإنهاء سريع للحرب في غزة خلال حملته ، لكن التوصل إلى حل لا يبدو قريبا.(سكاي نيوز)