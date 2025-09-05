Advertisement

عربي-دولي

بعد الزلزال الاول الذي حصد الاف القتلى.. زلزال قوي جديد يضرب شرقي أفغانستان

Lebanon 24
05-09-2025 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1413451-638927378483368272.webp
Doc-P-1413451-638927378483368272.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هز زلزال عنيف أفغانستان مساء الجمعة بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد.
Advertisement
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر ووقع الزلزال في إقليم كونار شرقي أفغانستان على عمق 10 كيلومترات.
كما شعر بالزلزل سكان العاصمة كابول، إلا أنه لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.
وكانت منطقة شرق أفغانستان قد تعرضت لزلازل قوية متكررة في الأيام الأخيرة.

وقبل منتصف ليل الأحد الماضي، وقع زلزال أول بقوة 6 درجات على عمق 8 كيلومترات، تلاه العديد من الهزات الارتدادية وزلزال قوي آخر مساء الخميس.

وأفادت حركة طالبان الحاكمة والهلال الأحمر الأفغاني مؤخرا بأن حصيلة الضحايا بلغت نحو 2200 قتيل وأكثر من 3600 جريح.
مواضيع ذات صلة
أكثر من 2200 قتيل... زلزال جديد يضرب أفغانستان
lebanon 24
06/09/2025 13:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب شرقي أفغانستان
lebanon 24
06/09/2025 13:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال جديد ضرب شرقي أفغانستان.. هذه قوته
lebanon 24
06/09/2025 13:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مرصد ألماني لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق أفغانستان
lebanon 24
06/09/2025 13:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الهلال الأحمر

الهلال

طالبان

كابول

هلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2025-09-06
05:47 | 2025-09-06
05:30 | 2025-09-06
05:27 | 2025-09-06
05:26 | 2025-09-06
05:22 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24