بعد الزلزال الاول الذي حصد الاف القتلى.. زلزال قوي جديد يضرب شرقي أفغانستان

هز زلزال عنيف مساء الجمعة بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر ووقع الزلزال في إقليم كونار شرقي أفغانستان على عمق 10 كيلومترات.كما شعر بالزلزل سكان العاصمة ، إلا أنه لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

وكانت منطقة شرق أفغانستان قد تعرضت لزلازل قوية متكررة في الأيام الأخيرة.



وقبل منتصف ليل الأحد الماضي، وقع زلزال أول بقوة 6 درجات على عمق 8 كيلومترات، تلاه العديد من الهزات الارتدادية وزلزال قوي آخر مساء الخميس.



وأفادت حركة الحاكمة والهلال الأحمر الأفغاني مؤخرا بأن حصيلة الضحايا بلغت نحو 2200 قتيل وأكثر من 3600 جريح.