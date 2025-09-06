نهاية حزينة لطفلتين في العراق... سقطتا في النهر وغرقتا

لقيت شقيقتان سوريتان تبلغان من العمر 8 و9 سنوات مصرعهما غرقاً، في نهر في مدينة .

وذكرت قناة "السومرية"، أنّ الطفلتين كانتا برفقة ذويهما عندما سقطتا في مياه النهر أثناء اللعب. (ارم نيوز)