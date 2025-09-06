مطار مسقط الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية

استقبل مطار مسقط الدولي اليوم السبت أولى رحلات من مطار البصرة الدولي بواقع رحلة أسبوعية بين الوجهتين.

ورحبت "مطارات " بتدشين هذه الرحلة الجديدة، مؤكدة على أنها ستعزز الحراك السياحي والاقتصادي والاستثماري بين والعراق.



وأكد سعيد ، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات عمان"، حرص الشركة على تعزيز حركة السفر من وإلى سلطنة عمان عبر توفير التسهيلات اللازمة لشركات الطيران العالمية لفتح خطوطها إلى مطارات عمان.

وقال إن وصول أولى رحلات الخطوط الجوية القادمة من مطار البصرة، سيعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين مع فتح خط مباشر من البصرة إلى مسقط الأمر الذي يعطي خيارات إضافية للمسافرين سواء للوصول إلى مسقط أو السفر "ترانزيت" عبر مطار مسقط الدولي. (روسيا اليوم)