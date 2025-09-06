29
إقتصاد
مطار مسقط الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية
Lebanon 24
06-09-2025
|
06:40
استقبل مطار مسقط الدولي اليوم السبت أولى رحلات
الخطوط الجوية العراقية
القادمة
من مطار البصرة الدولي بواقع رحلة أسبوعية بين الوجهتين.
ورحبت "مطارات
عمان
" بتدشين هذه الرحلة الجديدة، مؤكدة على أنها ستعزز الحراك السياحي والاقتصادي والاستثماري بين
سلطنة عمان
والعراق.
وأكد
أحمد بن
سعيد
العامري
، الرئيس التنفيذي لـ"مطارات عمان"، حرص الشركة على تعزيز حركة السفر من وإلى سلطنة عمان عبر توفير التسهيلات اللازمة لشركات الطيران العالمية لفتح خطوطها إلى مطارات عمان.
وقال إن وصول أولى رحلات الخطوط الجوية
العراقية
القادمة من مطار البصرة، سيعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين مع فتح خط مباشر من البصرة إلى مسقط الأمر الذي يعطي خيارات إضافية للمسافرين سواء للوصول إلى مسقط أو السفر "ترانزيت" عبر مطار مسقط الدولي. (روسيا اليوم)
