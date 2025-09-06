27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"هآرتس": إسرائيل قد تكتشف أنّ غزة احتلّتها
Lebanon 24
06-09-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة قالت في مقال لزفي بارئيل، إنّ "
تل أبيب
تستعدّ لاحتلال غزة ولكن قد تكتشف أنّ غزة احتلتها".
Advertisement
وتناول بارئيل "الاستعدادات المكثفة لاحتلال غزة"، وحذّر من أنّ "غياب البنى التحتية والسلطة المحلية قد يُحوّل القطاع إلى مستنقع أكثر دموية وإيلاما من الضفة الغربية".
ورأى أنّ "الجيش
الإسرائيلي
سيتحوّل عمليّاً إلى سلطة حاكمة مدنية في غزة، الأمر الذي سيُحمّله أعباء اقتصادية وعسكرية وسياسية وقانونية ضخمة".
وأوضح أنّه "في الميدان، لا خطة واضحة لتأهيل شبكات المياه والكهرباء أو لتوزيع الوقود والغذاء. كما لم تحسم السياسة تجاه مئات الآلاف من
الفلسطينيين
الذين يرفضون النزوح شمال القطاع، حيث يتوقع بقاء نحو نصف مليون مدني في مناطق قتال نشطة، بما قد يرفع أعداد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة".
وأكد بارئيل أنّ "
الاحتلال
سيفرض على
إسرائيل
التزامات قانونية تجاه أكثر من مليون ونصف فلسطيني، لكنه لفت إلى أن التجربة في الضفة الغربية تثبت الفجوة بين النصوص والواقع".
وقال إنّ "المخاطر الأمنية والسياسية تبدو أكثر تعقيدا إذ سيضطر الجيش للعمل الإسرائيلي وسط تجمعات مكتظة قد تضم مقاتلين. وفي ظل انعدام الغطاء الدولي، فإن الانتهاكات
الإسرائيلية
هذه المرة قد تجرّ عواقب عملية أكبر من الضفة، خاصة مع تصاعد
العقوبات
الرمادية مثل
المقاطعة
الأكاديمية وحظر الأسلحة الجزئي الذي فرضته ألمانيا مؤخرا".
ولفت إلى أنّ "الهدف المعلن بإسقاط
حماس
يظل موضع شك من حيث إمكانية تحقيقه، فالتجارب التاريخية من الاحتلال الإسرائيلي للبنان والضفة، إلى الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان، تُؤكّد أن الاحتلال المباشر لا ينهي
المقاومة
، بل يغذيها".
مواضيع ذات صلة
حماس تحذّر إسرائيل في بيان من أن احتلال مدينة غزة "ستكلفها أثمانًا باهظة"
Lebanon 24
حماس تحذّر إسرائيل في بيان من أن احتلال مدينة غزة "ستكلفها أثمانًا باهظة"
06/09/2025 21:29:18
06/09/2025 21:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تحذر من تداعيات "كارثية" لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة
Lebanon 24
الإمارات تحذر من تداعيات "كارثية" لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة
06/09/2025 21:29:18
06/09/2025 21:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: رئيس الأركان يرى أن احتلال غزة مأساة وإقالته أصبحت خيارا واردا
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: رئيس الأركان يرى أن احتلال غزة مأساة وإقالته أصبحت خيارا واردا
06/09/2025 21:29:18
06/09/2025 21:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: إسرائيل قد تحتل لبنان لكن سنواجهها كي لا تستقر وتحقق أهدافها وهذا مستمر
Lebanon 24
قاسم: إسرائيل قد تحتل لبنان لكن سنواجهها كي لا تستقر وتحقق أهدافها وهذا مستمر
06/09/2025 21:29:18
06/09/2025 21:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينيين
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الإسرائيلي
المقاطعة
المقاومة
العقوبات
الاحتلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشهد مروّع في العراق.. سقوط جسر على المدنيين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروّع في العراق.. سقوط جسر على المدنيين (فيديو)
13:42 | 2025-09-06
06/09/2025 01:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد
Lebanon 24
ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد
13:04 | 2025-09-06
06/09/2025 01:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق جديد.. هكذا استعانت إسرائيل بـ"غوغل" خلال حرب غزة
Lebanon 24
تحقيق جديد.. هكذا استعانت إسرائيل بـ"غوغل" خلال حرب غزة
13:00 | 2025-09-06
06/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود
Lebanon 24
المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود
12:53 | 2025-09-06
06/09/2025 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
12:34 | 2025-09-06
06/09/2025 12:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
02:27 | 2025-09-06
06/09/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:42 | 2025-09-06
مشهد مروّع في العراق.. سقوط جسر على المدنيين (فيديو)
13:04 | 2025-09-06
ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد
13:00 | 2025-09-06
تحقيق جديد.. هكذا استعانت إسرائيل بـ"غوغل" خلال حرب غزة
12:53 | 2025-09-06
المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود
12:34 | 2025-09-06
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
12:20 | 2025-09-06
شبكة تركية خطيرة وقعت في قبضة الأمن.. هذا ما كانت تفعله
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 21:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 21:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 21:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24