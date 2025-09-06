"هآرتس": إسرائيل قد تكتشف أنّ غزة احتلّتها

ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة قالت في مقال لزفي بارئيل، إنّ " تستعدّ لاحتلال غزة ولكن قد تكتشف أنّ غزة احتلتها".

وتناول بارئيل "الاستعدادات المكثفة لاحتلال غزة"، وحذّر من أنّ "غياب البنى التحتية والسلطة المحلية قد يُحوّل القطاع إلى مستنقع أكثر دموية وإيلاما من الضفة الغربية".

ورأى أنّ "الجيش سيتحوّل عمليّاً إلى سلطة حاكمة مدنية في غزة، الأمر الذي سيُحمّله أعباء اقتصادية وعسكرية وسياسية وقانونية ضخمة".



وأوضح أنّه "في الميدان، لا خطة واضحة لتأهيل شبكات المياه والكهرباء أو لتوزيع الوقود والغذاء. كما لم تحسم السياسة تجاه مئات الآلاف من الذين يرفضون النزوح شمال القطاع، حيث يتوقع بقاء نحو نصف مليون مدني في مناطق قتال نشطة، بما قد يرفع أعداد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة".



وأكد بارئيل أنّ " سيفرض على التزامات قانونية تجاه أكثر من مليون ونصف فلسطيني، لكنه لفت إلى أن التجربة في الضفة الغربية تثبت الفجوة بين النصوص والواقع".



وقال إنّ "المخاطر الأمنية والسياسية تبدو أكثر تعقيدا إذ سيضطر الجيش للعمل الإسرائيلي وسط تجمعات مكتظة قد تضم مقاتلين. وفي ظل انعدام الغطاء الدولي، فإن الانتهاكات هذه المرة قد تجرّ عواقب عملية أكبر من الضفة، خاصة مع تصاعد الرمادية مثل الأكاديمية وحظر الأسلحة الجزئي الذي فرضته ألمانيا مؤخرا".



ولفت إلى أنّ "الهدف المعلن بإسقاط يظل موضع شك من حيث إمكانية تحقيقه، فالتجارب التاريخية من الاحتلال الإسرائيلي للبنان والضفة، إلى الاحتلال الأميركي للعراق وأفغانستان، تُؤكّد أن الاحتلال المباشر لا ينهي ، بل يغذيها".