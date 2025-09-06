فصيل عسكريّ جديد.. "سرايا الجواد" نفذّت عمليتين ضدّ القوّات السوريّة

ظهر على الساحة السوريّة إسم فصيل جديد يدعى "رجال النور – سرايا "، وقد أنشأ لنفسه صفحة على " "، ونشر بيانين لعمليتين قام بهما، ضدّ القوّات السوريّة.

Advertisement

ونشر أوّل بيان في 14 اب الماضي، وأشار فيه إلى أنّه استهدف سيارة تابعة للأمن العام السوريّ، "ثأرا لأرواح جميع ".



وفي بيان آخر، وثق بفيديو عملية استهدفت موقع حكومي جاءت انتقامًا لـ"بشار ميهوب ورفاقه"، في 1 أيلول. (سكاي نيوز)