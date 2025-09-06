27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فصيل عسكريّ جديد.. "سرايا الجواد" نفذّت عمليتين ضدّ القوّات السوريّة
Lebanon 24
06-09-2025
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهر على الساحة السوريّة إسم فصيل جديد يدعى "رجال النور – سرايا
الجواد
"، وقد أنشأ لنفسه صفحة على "
فيسبوك
"، ونشر بيانين لعمليتين قام بهما، ضدّ القوّات السوريّة.
Advertisement
ونشر أوّل بيان في 14 اب الماضي، وأشار فيه إلى أنّه استهدف سيارة تابعة للأمن العام السوريّ، "ثأرا لأرواح جميع
الشهداء
".
وفي بيان آخر، وثق بفيديو عملية استهدفت موقع حكومي جاءت انتقامًا لـ"بشار ميهوب ورفاقه"، في 1 أيلول. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تؤكد أنها تعمل في كل مكان "ليل نهار" بعد تقارير عن عملية عسكرية نفذت قرب دمشق
Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تؤكد أنها تعمل في كل مكان "ليل نهار" بعد تقارير عن عملية عسكرية نفذت قرب دمشق
06/09/2025 21:29:31
06/09/2025 21:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا 3 عمليات نوعية ضد أهداف للعدو بمسيّرات في يافا وعسقلان وحيفا
Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا 3 عمليات نوعية ضد أهداف للعدو بمسيّرات في يافا وعسقلان وحيفا
06/09/2025 21:29:31
06/09/2025 21:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري
Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري
06/09/2025 21:29:31
06/09/2025 21:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نفذت عمليات تفتيش.. قوّات إسرائيلية تتوغل في الأراضي السورية
Lebanon 24
نفذت عمليات تفتيش.. قوّات إسرائيلية تتوغل في الأراضي السورية
06/09/2025 21:29:31
06/09/2025 21:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاي نيوز
سكاي نيو
الشهداء
فيسبوك
الجواد
شهداء
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشهد مروّع في العراق.. سقوط جسر على المدنيين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروّع في العراق.. سقوط جسر على المدنيين (فيديو)
13:42 | 2025-09-06
06/09/2025 01:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد
Lebanon 24
ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد
13:04 | 2025-09-06
06/09/2025 01:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق جديد.. هكذا استعانت إسرائيل بـ"غوغل" خلال حرب غزة
Lebanon 24
تحقيق جديد.. هكذا استعانت إسرائيل بـ"غوغل" خلال حرب غزة
13:00 | 2025-09-06
06/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود
Lebanon 24
المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود
12:53 | 2025-09-06
06/09/2025 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
12:34 | 2025-09-06
06/09/2025 12:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
02:27 | 2025-09-06
06/09/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:42 | 2025-09-06
مشهد مروّع في العراق.. سقوط جسر على المدنيين (فيديو)
13:04 | 2025-09-06
ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد
13:00 | 2025-09-06
تحقيق جديد.. هكذا استعانت إسرائيل بـ"غوغل" خلال حرب غزة
12:53 | 2025-09-06
المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود
12:34 | 2025-09-06
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
12:20 | 2025-09-06
شبكة تركية خطيرة وقعت في قبضة الأمن.. هذا ما كانت تفعله
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 21:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 21:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 21:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24