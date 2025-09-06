Advertisement

عربي-دولي

فصيل عسكريّ جديد.. "سرايا الجواد" نفذّت عمليتين ضدّ القوّات السوريّة

Lebanon 24
06-09-2025 | 09:24
A-
A+
Doc-P-1413593-638927728887338905.jpg
Doc-P-1413593-638927728887338905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ظهر على الساحة السوريّة إسم فصيل جديد يدعى "رجال النور – سرايا الجواد"، وقد أنشأ لنفسه صفحة على "فيسبوك"، ونشر بيانين لعمليتين قام بهما، ضدّ القوّات السوريّة.
Advertisement
 
ونشر أوّل بيان في 14 اب الماضي، وأشار فيه إلى أنّه استهدف سيارة تابعة للأمن العام السوريّ، "ثأرا لأرواح جميع الشهداء".

وفي بيان آخر، وثق بفيديو عملية استهدفت موقع حكومي جاءت انتقامًا لـ"بشار ميهوب ورفاقه"، في 1 أيلول. (سكاي نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تؤكد أنها تعمل في كل مكان "ليل نهار" بعد تقارير عن عملية عسكرية نفذت قرب دمشق
lebanon 24
06/09/2025 21:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا 3 عمليات نوعية ضد أهداف للعدو بمسيّرات في يافا وعسقلان وحيفا
lebanon 24
06/09/2025 21:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري سوري للجزيرة: لم يحدث أي اشتباك بين القوات الإسرائيلية المشاركة بالإنزال وقوات الجيش السوري
lebanon 24
06/09/2025 21:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نفذت عمليات تفتيش.. قوّات إسرائيلية تتوغل في الأراضي السورية
lebanon 24
06/09/2025 21:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24

سكاي نيوز

سكاي نيو

الشهداء

فيسبوك

الجواد

شهداء

سبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:42 | 2025-09-06
13:04 | 2025-09-06
13:00 | 2025-09-06
12:53 | 2025-09-06
12:34 | 2025-09-06
12:20 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24