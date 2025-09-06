Advertisement

إقتصاد

بسبب الرسوم الجديدة... 88 دولة تُعلّق خدمة البريد مع أميركا

Lebanon 24
06-09-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1413607-638927765139569862.jpg
Doc-P-1413607-638927765139569862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما فرضت الولايات المتّحدة الأميركيّة رسوماً جمركيّة جديدة، أعلن الإتّحاد البريدي العالميّ، أنّ خدمة البريد مع أميركا انخفضت إلى أكثر من 80 في المئة، بعد تعليق الخدمة في 88 دولة.


وقل المدير العام للاتحاد ماساهيكو ميتوكي، إنّه "يتمّ العمل على تطوير سريع لحلّ تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موجة بيع جديدة في وول ستريت بسبب الرسوم الجمركية
lebanon 24
06/09/2025 21:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
للراغبين في زيارة أميركا.. رسوم جديدة بانتظاركم
lebanon 24
06/09/2025 21:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمة AppleCare One الجديدة تتيح توحيد التأمين على أجهزة آبل
lebanon 24
06/09/2025 21:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تفتح تحقيقًا تجاريًا مع البرازيل تمهيدًا لفرض رسوم جديدة
lebanon 24
06/09/2025 21:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

المدير العام

سكاي نيوز

سكاي نيو

ريدي

سوما

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:42 | 2025-09-06
13:04 | 2025-09-06
13:00 | 2025-09-06
12:53 | 2025-09-06
12:34 | 2025-09-06
12:20 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24