عربي-دولي

معلومات جديدة عن الرئيس السوريّ... ماذا كشفت "وثيقة سريّة للغاية" عنه؟ (صور)

Lebanon 24
06-09-2025 | 10:40
Doc-P-1413612-638927776875779603.jpeg
Doc-P-1413612-638927776875779603.jpeg photos 0
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة "سريّة للغاية" صادرة عن قيادة الجيش السوري في عهد النظام السابق، يظهر فيها اسم الرئيس أحمد الشرع ضمن قائمة المتدربين في معسـكرات "الفوج 101" التابع لـ"الحرس الجمهوري"، قبل إرسالهم إلى العراق مطلع عام 2005، لمحاربة الولايات المتحدة.
وفي الوثيقة، ظهر إسم أحمد حسين الشرع، من مواليد السعودية عام 1982. (روسيا اليوم)
 
 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24