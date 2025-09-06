معلومات جديدة عن الرئيس السوريّ... ماذا كشفت "وثيقة سريّة للغاية" عنه؟ (صور)

Advertisement

انتشرت عبر وثيقة "سريّة للغاية" صادرة عن قيادة في عهد النظام السابق، يظهر فيها اسم الرئيس ضمن قائمة المتدربين في معسـكرات "الفوج 101" التابع لـ"الحرس "، قبل إرسالهم إلى مطلع عام 2005، لمحاربة .وفي الوثيقة، ظهر إسم ، من مواليد عام 1982. (روسيا اليوم)