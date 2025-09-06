Advertisement

عربي-دولي

ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد

Lebanon 24
06-09-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1413638-638927860377415033.png
Doc-P-1413638-638927860377415033.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبيل منتصف ليل الأحد الماضي، أيقظ زلزال قوي بلغت قوته 6.0 درجات شرق أفغانستان سكان الوديان الجبلية، تاركًا وراءه كارثة إنسانية جديدة في بلد أنهكته الحروب والكوارث الطبيعية.
Advertisement

الدكتور عبد المتين ساهاك، رئيس مكتب الطوارئ المحلي في منظمة الصحة العالمية، فقد وعيه للحظات مع الهزة الأولى، ثم نهض مع أسرته ليبدأ سباقًا جديدًا ضد الموت. يقول: "فكرت فورًا في هرات، وعرفت أن التأثير هذه المرة سيكون هائلًا أيضًا".

منذ اللحظة الأولى، تحولت مجموعات "واتساب" الطبية إلى غرف عمليات طارئة، والتقارير المتدفقة من ولاية كونار كانت مخيفة: مئات الإصابات، منازل طينية منهارة، وعائلات بأكملها دُفنت تحت الأنقاض.

في غضون ساعات، نسّق ساهاك مع فرق محلية ودولية لإرسال 23 طنًا من الأدوية عبر الجو إلى منطقة نورجال، مركز الزلزال، قبل أن تتدهور الأوضاع أكثر مع هطول الأمطار الموسمية التي شلت الطرق وعطلت حركة الإسعاف.

لكن حجم الدمار تجاوز كل التوقعات: 2200 قتيل، 3640 جريحًا، و6700 منزل مدمّر بعد خمسة أيام فقط. يقول ساهاك: "رأينا جثثًا في الشوارع، وناجين يصرخون بحثًا عن أطفالهم. رجل ستيني فقد 22 من أفراد أسرته الثلاثين. لم أستطع النظر في عينيه".

ورغم قيود طالبان على عمل النساء، شكّل الزلزال لحظة استثنائية لكسر الحواجز؛ إذ التحقت طبيبات وقابلات بفرق الإنقاذ، في بلد يعاني أصلاً من نزيف الكوادر الطبية المؤهلة.

في دفتره، سجّل ساهاك أرقامًا تعكس حجم المهمة: 46 طنًا من الإمدادات الطبية، 15 ألف عبوة سوائل وريدية، و800 مريض حُوّلوا إلى مستشفيات جلال آباد وأسد آباد.

لكن الأرقام لم تحجب قصص الألم. من بينها امرأة مصابة بكسور وصدمة في الرأس لم تكفّ عن ترديد: "أين طفلي؟"، قبل أن يتضح أنها فقدت كل عائلتها. أو ناجيتان جلستا تحت شمس حارقة بعدما فقدتا 13 فردًا من أسرتهما دفعة واحدة.

بالنسبة لساهاك، لم يعد هناك مجال للتردد. رغم توسلات والدته العجوز أن يتوقف عن الذهاب إلى المناطق المنكوبة، كان جوابه: "من فضلك اذهب هناك وادعم الناس" — وصوتها هذه المرة لم يكن اعتراضًا بل إقرارًا بواجب لا مفر منه. (UN)
مواضيع ذات صلة
مرصد ألماني لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر يضرب جنوب شرق أفغانستان
lebanon 24
06/09/2025 21:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية: إدارة ترامب لم تقدم أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
lebanon 24
06/09/2025 21:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الزلزال الاول الذي حصد الاف القتلى.. زلزال قوي جديد يضرب شرقي أفغانستان
lebanon 24
06/09/2025 21:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 2200 قتيل... زلزال جديد يضرب أفغانستان
lebanon 24
06/09/2025 21:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

رئيس مكتب

أفغانستان

جلال آباد

الكوارث

طالبان

واتساب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:42 | 2025-09-06
13:00 | 2025-09-06
12:53 | 2025-09-06
12:34 | 2025-09-06
12:20 | 2025-09-06
12:02 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24