Advertisement

عربي-دولي

قطع كابلات بحرية في البحر الأحمر.. وبطء محتمل في الإنترنت

Lebanon 24
06-09-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1413716-638928233835312720.png
Doc-P-1413716-638928233835312720.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة مايكروسوفت السبت عن تعرض خدمة الحوسبة السحابية "Azure" لعطل تقني عقب انقطاع عدة كابلات بحرية دولية في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حركة البيانات بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
Advertisement

وأوضحت الشركة أن العطل بدأ عند الساعة 1:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مؤكدة أن فرقها الهندسية عملت على إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة، ما تسبب بارتفاع زمن الاستجابة للمستخدمين، إلى حين استكمال عمليات الإصلاح.

وأضافت مايكروسوفت في بيانها أنها تواصل تقييم خيارات بديلة لتعزيز السعة وتقليل التأثير على العملاء، مع التعهد بتقديم تحديثات يومية أو عند حدوث أي تطورات، مشيرة إلى أن الخدمات والمنتجات الأخرى التابعة لها لم تتأثر بالمشكلة.

وتُعد "Azure" ثاني أكبر منصة حوسبة سحابية في العالم بعد "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يبلغ عدد مستخدميها نحو 722 مليون مستخدم حول العالم وفق بيانات مايو 2025.

وبحلول الساعة السادسة والنصف من مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أعلنت مايكروسوفت عبر موقعها المخصص لحالة الخدمات أن الوضع عاد إلى طبيعته ولم يتم تسجيل أي مشكلات إضافية.
مواضيع ذات صلة
مايكروسوفت: بطء محتمل في الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا بسبب انقطاعات في كابلات بحرية بالبحر الأحمر
lebanon 24
07/09/2025 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: حظر نشاط الملاحة لإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب قرار مستمر
lebanon 24
07/09/2025 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يحتجزون 6 بحارة من سفينة غارقة هاجموها في البحر الأحمر (الحدث)
lebanon 24
07/09/2025 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري للحوثيين: استهدفنا سفينة شمالي البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة
lebanon 24
07/09/2025 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24

شرق الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

البحر الأحمر

مايكروسوفت

عبر موقع

أوروبا

إنترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-09-07
04:30 | 2025-09-07
06:02 | 2025-09-07
05:35 | 2025-09-07
05:26 | 2025-09-07
05:17 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24