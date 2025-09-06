29
عربي-دولي
قطع كابلات بحرية في البحر الأحمر.. وبطء محتمل في الإنترنت
Lebanon 24
06-09-2025
|
23:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة
مايكروسوفت
السبت عن تعرض خدمة الحوسبة السحابية "Azure" لعطل تقني عقب انقطاع عدة كابلات بحرية دولية في
البحر الأحمر
، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حركة البيانات بين
آسيا
وأوروبا والشرق الأوسط.
وأوضحت الشركة أن العطل بدأ عند الساعة 1:45 صباحاً بتوقيت
شرق الولايات المتحدة
، مؤكدة أن فرقها الهندسية عملت على إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة، ما تسبب بارتفاع زمن الاستجابة للمستخدمين، إلى حين استكمال عمليات الإصلاح.
وأضافت مايكروسوفت في بيانها أنها تواصل تقييم خيارات بديلة لتعزيز السعة وتقليل التأثير على العملاء، مع التعهد بتقديم تحديثات يومية أو عند حدوث أي تطورات، مشيرة إلى أن الخدمات والمنتجات الأخرى التابعة لها لم تتأثر بالمشكلة.
وتُعد "Azure" ثاني أكبر منصة حوسبة سحابية في العالم بعد "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يبلغ عدد مستخدميها نحو 722 مليون مستخدم حول العالم وفق بيانات
مايو
2025.
وبحلول الساعة السادسة والنصف من مساء السبت بتوقيت شرق
الولايات المتحدة
، أعلنت مايكروسوفت عبر موقعها المخصص لحالة الخدمات أن الوضع عاد إلى طبيعته ولم يتم تسجيل أي مشكلات إضافية.
شرق الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
البحر الأحمر
مايكروسوفت
عبر موقع
أوروبا
إنترنت
