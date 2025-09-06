قطع كابلات بحرية في البحر الأحمر.. وبطء محتمل في الإنترنت

Advertisement

أعلنت شركة السبت عن تعرض خدمة الحوسبة السحابية "Azure" لعطل تقني عقب انقطاع عدة كابلات بحرية دولية في ، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حركة البيانات بين وأوروبا والشرق الأوسط.وأوضحت الشركة أن العطل بدأ عند الساعة 1:45 صباحاً بتوقيت ، مؤكدة أن فرقها الهندسية عملت على إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة، ما تسبب بارتفاع زمن الاستجابة للمستخدمين، إلى حين استكمال عمليات الإصلاح.وأضافت مايكروسوفت في بيانها أنها تواصل تقييم خيارات بديلة لتعزيز السعة وتقليل التأثير على العملاء، مع التعهد بتقديم تحديثات يومية أو عند حدوث أي تطورات، مشيرة إلى أن الخدمات والمنتجات الأخرى التابعة لها لم تتأثر بالمشكلة.وتُعد "Azure" ثاني أكبر منصة حوسبة سحابية في العالم بعد "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يبلغ عدد مستخدميها نحو 722 مليون مستخدم حول العالم وفق بيانات 2025.وبحلول الساعة السادسة والنصف من مساء السبت بتوقيت شرق ، أعلنت مايكروسوفت عبر موقعها المخصص لحالة الخدمات أن الوضع عاد إلى طبيعته ولم يتم تسجيل أي مشكلات إضافية.