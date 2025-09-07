بالصور.. تحطم مروحية ومقتل جميع ركابها

Advertisement

وقالت شبكة "Fox News" إن النيران اشتعلت في الطائرة فور ارتطامها بالأرض، فيما عثرت فرق الطوارئ السبت على الحطام متفحماً. وأكدت المصادر أن المروحية ذات الخمسة مقاعد لم ينجُ أي من ركابها، دون الإفادة بعددهم بشكل دقيق حتى الآن.ولم تُعرف بعد أسباب الحادث، بينما يُنتظر أن يفتح والجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابساته.