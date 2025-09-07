Advertisement

عربي-دولي

بالصور.. تحطم مروحية ومقتل جميع ركابها

Lebanon 24
07-09-2025 | 00:06
لقي جميع ركاب مروحية من طراز "Robinson R66" مصرعهم بعد سقوطها قرب مطار "Air Lake" في مدينة ليكفيل بولاية مينيسوتا الأميركية.
وقالت شبكة "Fox News" إن النيران اشتعلت في الطائرة فور ارتطامها بالأرض، فيما عثرت فرق الطوارئ السبت على الحطام متفحماً. وأكدت المصادر أن المروحية ذات الخمسة مقاعد لم ينجُ أي من ركابها، دون الإفادة بعددهم بشكل دقيق حتى الآن.

ولم تُعرف بعد أسباب الحادث، بينما يُنتظر أن يفتح المجلس الوطني لسلامة النقل والجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابساته.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24