مشهد جديد في سوريا وتنسيق مع ايران

أفادت مصادر متابعة أن هناك تحولاً جدياً في مسار التواصل والتنسيق بين العاملة على ، حيث بات المشهد يتجه تدريجياً نحو انقسام واضح إلى محورين، وإن بشكل سلس وبعيد عن المواجهة المباشرة.

Advertisement



وأشارت المصادر إلى أن هذا التطور يعكس تبدّلاً في أولويات بعض الدول الفاعلة، ما دفعها إلى إعادة تموضعها بما يتلاءم مع التوازنات الجديدة.