29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عبر الأسلحة.. كيف تسعى إسرائيل لحماية نفسها من العقوبات؟
Lebanon 24
07-09-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مجلة إيكونوميست
البريطانية
أن مبيعات
إسرائيل
للأسلحة خصوصاً لدول أوروبا، تمكنها من حماية مصالحها لدى دول الإتحاد
الأوروبي
.
Advertisement
وذكرت المجلة أن إسرائيل وقّعت في 2023 عقدا بقيمة 4.3 مليارات دولار لتزويد ألمانيا بمنظومات "آرو 3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي.
وفي أيار الماضي، أعلنت برلين أنها ستشتري أيضا النسخة الأحدث "آرو 4"، فيما باعت إسرائيل مسيّرات وصواريخ وأنظمة قيادة دفاعية لبريطانيا، وتورد أنظمة تصويب لمقاتلات حربية تستخدمها عدة دول أوروبية وغير أوروبية، توضح المجلة.
وأكدت أن تل أبيب سجلت في 2024 رقما قياسيا في صفقات تصدير السلاح بلغ 14.8 مليار دولار. وبذلك تحتل إسرائيل -ذات الـ10 ملايين نسمة فقط- المركز الثامن عالميا بين كبار مصدّري السلاح، متقدمة على دول صاعدة في السوق مثل كوريا الجنوبية وتركيا، وخلف بريطانيا مباشرة.
لكن صادرات السلاح لا تمنح إسرائيل فوائد تجارية فقط -تتابع المجلة- بل توفر لها أيضا درعا ضد
العقوبات
أو حظر السلاح بسبب حربها على غزة.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي إسرائيلي قوله: "هذه الصفقات تربط الدول بعلاقة طويلة الأمد مع إسرائيل، ما يحد من أي تحرك نحو فرض عقوبات عليها. هذه الدول استثمرت
في إسرائيل
من أجل أمنها القومي".
وتوضح المجلة أن إسرائيل تستورد أيضا مكونات رئيسية لترسانتها، مثل قطع غيار مقاتلات "إف-35" من بريطانيا ومحركات دبابات ميركافا من ألمانيا.
أيضاً، ذكرت المجلة أنه "برغم كل أوجه التعاون بين إسرائيل وأووبا في مجال الأسلحة، فإن الشركات
الإسرائيلية
لم تتمكن من تحصين نفسها بالكامل ضد الاستياء الدولي من الحرب على غزة".
ورغم أن لندن وبرلين أعلنتا فرض قيود على بيع السلاح لإسرائيل احتجاجا على تدمير غزة، فإن هذه الخطوات تبقى أقرب للرمزية. وفي السياق، يقول مسؤول إسرائيلي: "يمكننا إيجاد بدائل لمعظم ما كنا نخطط لشرائه من هذه الدول"، بحسب الإيكونوميست.
كذلك، تبرز المجلة البريطانية أن الميزة التنافسية الرئيسية لإسرائيل هي أن أسلحتها مجربة وجاهزة للإنتاج، وهو ما يجعلها جذابة حتى لدول كبرى مثل
الولايات المتحدة
.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
مدير قوى الأمن الداخلي بالسويداء للتلفزيون العربي: إسرائيل تسعى لمنع تطور الدولة بحجة حماية الطائفة الدرزية
Lebanon 24
مدير قوى الأمن الداخلي بالسويداء للتلفزيون العربي: إسرائيل تسعى لمنع تطور الدولة بحجة حماية الطائفة الدرزية
07/09/2025 20:22:03
07/09/2025 20:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: لن نسعى لامتلاك أسلحة نووية وفي المقابل نتوقّع رفع العقوبات
Lebanon 24
عراقجي: لن نسعى لامتلاك أسلحة نووية وفي المقابل نتوقّع رفع العقوبات
07/09/2025 20:22:03
07/09/2025 20:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
منيمنة: الحماية الحقيقية لا تكون عبر السلاح غير الشرعي
Lebanon 24
منيمنة: الحماية الحقيقية لا تكون عبر السلاح غير الشرعي
07/09/2025 20:22:03
07/09/2025 20:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: نلفت انتباه أوروبا التي همشتها أمريكا من الملفات العالمية بعدم خداع نفسها بتفعيل آلية إعادة العقوبات
Lebanon 24
عراقجي: نلفت انتباه أوروبا التي همشتها أمريكا من الملفات العالمية بعدم خداع نفسها بتفعيل آلية إعادة العقوبات
07/09/2025 20:22:03
07/09/2025 20:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
البريطانية
الإسرائيلي
في إسرائيل
البريطاني
العقوبات
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
Lebanon 24
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
12:26 | 2025-09-07
07/09/2025 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. غضب في أوروبا
Lebanon 24
بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. غضب في أوروبا
12:22 | 2025-09-07
07/09/2025 12:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
12:10 | 2025-09-07
07/09/2025 12:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها
12:01 | 2025-09-07
07/09/2025 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حياة 3 ملايين مهددة.. تصاعد التوترات العسكرية في قلب العاصمة الليبية
Lebanon 24
حياة 3 ملايين مهددة.. تصاعد التوترات العسكرية في قلب العاصمة الليبية
12:00 | 2025-09-07
07/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:26 | 2025-09-07
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
12:22 | 2025-09-07
بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. غضب في أوروبا
12:10 | 2025-09-07
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
12:01 | 2025-09-07
سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها
12:00 | 2025-09-07
حياة 3 ملايين مهددة.. تصاعد التوترات العسكرية في قلب العاصمة الليبية
11:58 | 2025-09-07
التطورات الإقليمية بين رئيس دولة الإمارات وملك الأردن
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24