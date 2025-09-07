Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تكشف شروطها لوقف الحرب على غزة والسلام مع الفلسطينيين!

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1413777-638928443953816403.jpg
Doc-P-1413777-638928443953816403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، إن الحرب على غزة قد تتوقف غدًا في حال أفرجت حركة حماس عن الرهائن وتخلّت عن سلاحها.
Advertisement


وأكّد أن "السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا عبر تفاهمات ثنائية والاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول أخرى لا يقرب السلام".


وأشار إلى أن "معاداة السامية تزداد انتشارا في أوروبا وهناك ازدواجية معايير في التعامل مع إسرائيل".


وأوضح: "الدول الأوروبية التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين ترتكب خطأ فادحا".


وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "مستعدون للحوار مع الدول الأوروبية".
مواضيع ذات صلة
سلام: السلاح الفلسطيني كان سبباً من أسباب الحرب الأهلية في لبنان
lebanon 24
07/09/2025 20:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: العقوبات الصارمة هي المفتاح لإجبار روسيا على قبول مبادرات السلام ووقف الحرب
lebanon 24
07/09/2025 20:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب عن مسؤول فلسطيني: حماس تسلّمت مقترحا جديدا في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
07/09/2025 20:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو للوزراء في الكابينت: إنهاء الحرب سيكون وفق شروط إسرائيل
lebanon 24
07/09/2025 20:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول الأوروبية

وزير الخارجية

الفلسطينيين

دولة فلسطين

الإسرائيلي

يوم الأحد

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:26 | 2025-09-07
12:22 | 2025-09-07
12:10 | 2025-09-07
12:01 | 2025-09-07
12:00 | 2025-09-07
11:58 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24