"خريطة ما بعد الحرب"... هذا ما ناقشه اجتماع فلسطيني بالقاهرة

Advertisement

ضمن جهود العمل من أجل إنهاء الحرب الإبادة على ووقف تصاعد الاعتداءات في والقدس المحتلة، اختتم وفد قيادي من حركة مساء السبت زيارة إلى مصر.والتقى الوفد فصائل فلسطينية ومؤسسات وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال في العاصمة ، بهدف تعزيز التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خريطة طريق وطنية، إلى جانب التأكيد على أن وحدة الموقف والميدان هي الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز الصمود.واتفقت الفصائل على استدامة البحث عن سبل إنهاء الحرب وإسناد صمود أهالي قطاع غزة، ومواجهة ما تتعرض له الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لإدارة المعركة، ورسم خريطة طريق وطنية لما بعد الحرب.وأكدت حركة حماس التزامها بالموافقة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الـ18 من آب الماضي.وقالت في بيان: "ملتزمون بالموافقة التي أعلناها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من أغسطس الماضي".وأضافت: "منفحتون على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا لقوات من القطاع وتبادلا حقيقيا للأسرى".