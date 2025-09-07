Advertisement

عربي-دولي

"خريطة ما بعد الحرب"... هذا ما ناقشه اجتماع فلسطيني بالقاهرة

07-09-2025 | 05:17
ضمن جهود العمل من أجل إنهاء الحرب الإبادة على قطاع غزة ووقف تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، اختتم وفد قيادي من حركة حماس مساء السبت زيارة إلى مصر.
والتقى الوفد فصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تعزيز التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خريطة طريق وطنية، إلى جانب التأكيد على أن وحدة الموقف والميدان هي الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز الصمود.

واتفقت الفصائل الفلسطينية على استدامة البحث عن سبل إنهاء الحرب وإسناد صمود أهالي قطاع غزة، ومواجهة ما تتعرض له الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لإدارة المعركة، ورسم خريطة طريق وطنية لما بعد الحرب.

وأكدت حركة حماس التزامها بالموافقة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الـ18 من آب الماضي.

وقالت في بيان: "ملتزمون بالموافقة التي أعلناها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من أغسطس الماضي".

وأضافت: "منفحتون على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع وتبادلا حقيقيا للأسرى".
 
