لدعم الاستقرار.. الجيش المصري يستعد لإرسال قوات إلى الصومال

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:26
Doc-P-1413779-638928448782714518.jpg
Doc-P-1413779-638928448782714518.jpg photos 0
بعدما أجرى وفد عسكري زيارة تمهيدية تفقد فيها عددا من مناطق الانتشار، يستعد الجيش المصري لبدء نشر قوات في الصومال، ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في البلاد AUSSOM.
واختمم الوفد العسكري المصري زيارته إلى الصومال مساء السبت، بلقاء مع وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، أعرب خلالها الوزير الصومالي عن "تقديره لجمهورية مصر العربية على دعمها المتواصل للصومال شعبا وحكومة"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الصومالية

وكانت الزيارة بمثابة "خطوة استطلاعية" تمهيدا لنشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال AUSSOM، ومن المتوقع أن "تسهم هذه القوات إسهاما كبيرا في جهود البلاد المستمرة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار"، وفقا لمقديشو.

وفي وداعه للوفد، أكد فقي أن مشاركة مصر في قوة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام ستلعب دورا حيويا في مكافحة الإرهاب، وإضافة نوعية لجهود استعادة الأمن والسلام في الصومال، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

وعلى مدار الزيارة التي استمرت أسبوعا، أجرى الضباط المصريون جولات ميدانية شملت مدن جوهر وبلعد ومهداي وبورني، فضلا عن قاعدة بلّيدوغلي الجوية، التي من المقرر أن تنتشر فيها القوات المصرية المشاركة ضمن البعثة الإفريقية.

وكان الفريق المصري قد التقى أمس، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد السفير الحاج إبراهيم ديني، واستعرض الفريق، الاستعدادات لنشر القوات المصرية التابعة لبعثة الاتحاد لدعم الاستقرار في الصومال.
