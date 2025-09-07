لابيد: إسرائيل تتجاهل صفقة إطلاق سراح الرهائن

29
تحدث زعيم
المعارضة
الإسرائيلية
يائير لابيد
عن معلومات تلقاها من مسؤولين كبار في دول وسيطة، كشفت الموقف الحقيقي لحكومة
بنيامين نتنياهو
من صفقة غزة.
وقال
لابيد
، في مستهل اجتماع حزبه "
يش عتيد
" إن "المستويات
العليا
من الدول الوسيطة اتصلت به مرة أخرى، وقالت له: "لم نتلق أي رد حتى الآن،
إسرائيل
لا ترد".
وأضاف لابيد: "إسرائيل لا تحاول إبرام صفقة للمختطفين، الحكومة لا تحاول حتى إعادتهم إلى ديارهم. إنها لا تحاول حتى التفاوض وإبرام صفقة - إسرائيل لا ترد".
