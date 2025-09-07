Advertisement

عربي-دولي

لابيد: إسرائيل تتجاهل صفقة إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:35
تحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن معلومات تلقاها من مسؤولين كبار في دول وسيطة، كشفت الموقف الحقيقي لحكومة بنيامين نتنياهو من صفقة غزة.
وقال لابيد، في مستهل اجتماع حزبه "يش عتيد" إن "المستويات العليا من الدول الوسيطة اتصلت به مرة أخرى، وقالت له: "لم نتلق أي رد حتى الآن، إسرائيل لا ترد".

وأضاف لابيد: "إسرائيل لا تحاول إبرام صفقة للمختطفين، الحكومة لا تحاول حتى إعادتهم إلى ديارهم. إنها لا تحاول حتى التفاوض وإبرام صفقة - إسرائيل لا ترد".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: نريد صفقة شاملة تنهي الحرب وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والرهائن
lebanon 24
07/09/2025 20:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: سنفتح أبواب جهنم في غزة إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن
lebanon 24
07/09/2025 20:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية تجدّد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
07/09/2025 20:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: سنوافق على الاتفاق بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة
lebanon 24
07/09/2025 20:22:38 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

يائير لابيد

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المعارضة

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

12:26 | 2025-09-07
12:22 | 2025-09-07
12:10 | 2025-09-07
12:01 | 2025-09-07
12:00 | 2025-09-07
11:58 | 2025-09-07
