نتنياهو: جهودنا في غزة هي جزء من جهودنا لإطباق الخناق على المحور الإيراني
Lebanon 24
07-09-2025
|
08:18
A-
A+
أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو إنه إذا اضطر للاختيار بين الانتصار على الأعداء وبين الدعاية السيئة ضده فسيختار حتما الخيار الأول.
وتابع في مستهل جلسة الحكومة عن وضع
إسرائيل
على الساحة الدولية: "أنا واع للثمن الذي ندفعه على الساحة الدبلوماسية والدعائية، وأفضل طريقة للخروج من هذا الوضع هي عبر إنشاء منظومات دعاية جديدة كما تحدثتا، وطبعا إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، إنهاء الحرب بانتصار وفق ما حددنا من شروط، أي
القضاء
على
حماس
وإعادة المخطوفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا علينا".
وأضاف نتنياهو: "نعزز عملياتنا على مشارف مدينة غزة وداخلها، نقضي على البنى التحتية للإرهاب، ونقضي على قادة الإرهاب الإجراميين، وأنشأنا مساحة إنسانية أخرى للسماح للسكان المدنيين في غزة بالمغادرة إلى مكان آمن وتلقي المساعدات الإنسانية هناك".
وأكمل: "إن جهودنا في غزة هي جزء من جهودنا لإطباق الخناق على المحور
الإيراني
. يهدف هذا المحور أساسا إلى تدمير دولة إسرائيل، لقد وجهنا ضرباتٍ قاصمة لحماس وحزب الله والحوثيين، وأسقطنا نظام
الأسد
. وبالطبع، كان أبرز ما في الأمر هو الضربة الموجعة لراعي هذا المحور -
إيران
، وإزالة التهديد الوجودي المتمثل بالقنابل النووية والصواريخ الباليستية من فوق رؤوسنا. سنواصل جهودنا حتى نحقق جميع أهداف الحرب".
