نتنياهو: جهودنا في غزة هي جزء من جهودنا لإطباق الخناق على المحور الإيراني

أعلن بنيامين نتنياهو إنه إذا اضطر للاختيار بين الانتصار على الأعداء وبين الدعاية السيئة ضده فسيختار حتما الخيار الأول.وتابع في مستهل جلسة الحكومة عن وضع على الساحة الدولية: "أنا واع للثمن الذي ندفعه على الساحة الدبلوماسية والدعائية، وأفضل طريقة للخروج من هذا الوضع هي عبر إنشاء منظومات دعاية جديدة كما تحدثتا، وطبعا إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، إنهاء الحرب بانتصار وفق ما حددنا من شروط، أي على وإعادة المخطوفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا علينا".وأضاف نتنياهو: "نعزز عملياتنا على مشارف مدينة غزة وداخلها، نقضي على البنى التحتية للإرهاب، ونقضي على قادة الإرهاب الإجراميين، وأنشأنا مساحة إنسانية أخرى للسماح للسكان المدنيين في غزة بالمغادرة إلى مكان آمن وتلقي المساعدات الإنسانية هناك".وأكمل: "إن جهودنا في غزة هي جزء من جهودنا لإطباق الخناق على المحور . يهدف هذا المحور أساسا إلى تدمير دولة إسرائيل، لقد وجهنا ضرباتٍ قاصمة لحماس وحزب الله والحوثيين، وأسقطنا نظام . وبالطبع، كان أبرز ما في الأمر هو الضربة الموجعة لراعي هذا المحور - ، وإزالة التهديد الوجودي المتمثل بالقنابل النووية والصواريخ الباليستية من فوق رؤوسنا. سنواصل جهودنا حتى نحقق جميع أهداف الحرب".