عربي-دولي

من جيل الألفية.. كارلو أكوتيس: قديس العصر الرقمي

Lebanon 24
07-09-2025 | 09:58
كارلو أكوتيس، من أبرز الشخصيات التي لفتت انتباه الكنيسة الكاثوليكية في السنوات الأخيرة لما تركه من أثر روحي عميق. ورغم رحيله المبكر، لُقِّب أكوتيس بـ"قديس الإنترنت" أو "قديس العصر الرقمي" لأنه حمل رسالة عميقة أكدت للعالم أن الإيمان يمكن أن يتجلى حتى في أبسط تفاصيل الحياة اليومية المعاصرة. فقد أعلن البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان اليوم، تقديس أكوتيس ليصبح أول شاب من جيل الألفية يُعلن قديساً.
 وُلد كارلو في لندن ونشأ في ميلانو – إيطاليا، حيث أظهر منذ طفولته حبًا استثنائيًا للمسيح والإفخارستيا. كان يواظب على حضور القداس اليومي، ويقضي ساعات طويلة في الصلاة أمام القربان المقدس، وهو ما اعتبره مصدر قوته الروحية.
 
تميّز كارلو، الذي ولد عام 1991 وغادر عالمنا عام 2006، بشغفه بالتكنولوجيا والحاسوب منذ صغره، فاستخدم هذه الموهبة بطريقة مختلفة عن أقرانه. بينما كان الآخرون ينجذبون للألعاب أو الاستعمالات الترفيهية، سخّر هو مهاراته الرقمية في خدمة الإيمان. ابتكر موقعًا إلكترونيًا ضخماً جمع فيه توثيقًا لعجائب الإفخارستيا التي حدثت في العالم، ليكون وسيلة تبشيرية رقمية تساعد الناس على التعمق في علاقتهم بالله.
 


رغم أنه عاش حياة قصيرة لم تتجاوز خمسة عشر عامًا، إلا أن قصته تجسد مثالاً حيًا على أن القداسة ليست حكرًا على الكبار أو الرهبان، بل يمكن أن تكون دعوة موجهة لكل شاب يعيش في قلب المجتمع الحديث. أصيب كارلو بسرطان الدم، لكنه واجه مرضه بشجاعة نادرة، مقدمًا آلامه من أجل البابا والكنيسة، وظل مبتسمًا حتى أيامه الأخيرة.

أُعلن طوباويًا من قِبل البابا فرنسيس في تشرين الأول 2020، بعد الاعتراف بمعجزة شفاء طفل بفضله. واليوم يُنظر إليه كنموذج للشباب المعاصر، يجمع بين الحداثة والروحانية، وبين التكنولوجيا والإيمان. 

كارلو أكوتيس يذكّر العالم أن الإنترنت يمكن أن يكون جسرًا يقود إلى الخير والقداسة، لا مجرد وسيلة لهدر الوقت. لقد ترك بصمة لا تمحى، وصار رمزًا للأمل ورسالة تقول إن القداسة ممكنة في كل زمن.
