29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من جيل الألفية.. كارلو أكوتيس: قديس العصر الرقمي
Lebanon 24
07-09-2025
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
كارلو أكوتيس، من أبرز الشخصيات التي لفتت انتباه الكنيسة الكاثوليكية في السنوات الأخيرة لما تركه من أثر روحي عميق. ورغم رحيله المبكر، لُقِّب أكوتيس بـ"قديس الإنترنت" أو "قديس العصر الرقمي" لأنه حمل رسالة عميقة أكدت للعالم أن الإيمان يمكن أن يتجلى حتى في أبسط تفاصيل الحياة اليومية المعاصرة. فقد أعلن البابا لاوون
الرابع عشر
في
الفاتيكان
اليوم، تقديس أكوتيس ليصبح أول شاب من جيل الألفية يُعلن قديساً.
Advertisement
وُلد كارلو في
لندن
ونشأ في ميلانو –
إيطاليا
، حيث أظهر منذ طفولته حبًا استثنائيًا للمسيح والإفخارستيا. كان يواظب على حضور القداس اليومي، ويقضي ساعات طويلة في الصلاة أمام
القربان
المقدس، وهو ما اعتبره مصدر قوته الروحية.
تميّز كارلو، الذي ولد عام 1991 وغادر عالمنا عام 2006، بشغفه بالتكنولوجيا والحاسوب منذ صغره، فاستخدم هذه الموهبة بطريقة مختلفة عن أقرانه. بينما كان الآخرون ينجذبون للألعاب أو الاستعمالات الترفيهية، سخّر هو مهاراته الرقمية في خدمة الإيمان. ابتكر موقعًا إلكترونيًا ضخماً جمع فيه توثيقًا لعجائب الإفخارستيا التي حدثت في العالم، ليكون وسيلة تبشيرية رقمية تساعد الناس على التعمق في علاقتهم بالله.
رغم أنه عاش حياة قصيرة لم تتجاوز خمسة عشر عامًا، إلا أن قصته تجسد مثالاً حيًا على أن القداسة ليست حكرًا على الكبار أو الرهبان، بل يمكن أن تكون دعوة موجهة لكل شاب يعيش في قلب المجتمع الحديث. أصيب كارلو بسرطان
الدم
، لكنه واجه مرضه بشجاعة نادرة، مقدمًا آلامه من أجل البابا والكنيسة، وظل مبتسمًا حتى أيامه الأخيرة.
أُعلن طوباويًا من قِبل
البابا فرنسيس
في تشرين الأول 2020، بعد الاعتراف بمعجزة شفاء طفل بفضله. واليوم يُنظر إليه كنموذج للشباب المعاصر، يجمع بين الحداثة والروحانية، وبين التكنولوجيا والإيمان.
كارلو أكوتيس يذكّر العالم أن الإنترنت يمكن أن يكون جسرًا يقود إلى الخير والقداسة، لا مجرد وسيلة لهدر الوقت. لقد ترك بصمة لا تمحى، وصار رمزًا للأمل ورسالة تقول إن القداسة ممكنة في كل زمن.
مواضيع ذات صلة
من الفاتيكان... كارلو أكوتيس وبييرجورجيو فرسّاتي قديسان جديدان (صور)
Lebanon 24
من الفاتيكان... كارلو أكوتيس وبييرجورجيو فرسّاتي قديسان جديدان (صور)
07/09/2025 20:23:11
07/09/2025 20:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
Lebanon 24
ستراسبورغ.. فريق كامل من جيل الألفية في الدوري الفرنسي
07/09/2025 20:23:11
07/09/2025 20:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي بوابة لبنان لاقتصاد عصري وشفاف
Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي بوابة لبنان لاقتصاد عصري وشفاف
07/09/2025 20:23:11
07/09/2025 20:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب غازي زعيتر من مجلس النواب: أطالب بالكشف عن حقيقة انفجار العصر
Lebanon 24
النائب غازي زعيتر من مجلس النواب: أطالب بالكشف عن حقيقة انفجار العصر
07/09/2025 20:23:11
07/09/2025 20:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا فرنسيس
الرابع عشر
الفاتيكان
الكاثوليك
إيطاليا
القربان
روحاني
كنيسة
تابع
قد يعجبك أيضاً
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
Lebanon 24
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
12:26 | 2025-09-07
07/09/2025 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. غضب في أوروبا
Lebanon 24
بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. غضب في أوروبا
12:22 | 2025-09-07
07/09/2025 12:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
12:10 | 2025-09-07
07/09/2025 12:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها
12:01 | 2025-09-07
07/09/2025 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حياة 3 ملايين مهددة.. تصاعد التوترات العسكرية في قلب العاصمة الليبية
Lebanon 24
حياة 3 ملايين مهددة.. تصاعد التوترات العسكرية في قلب العاصمة الليبية
12:00 | 2025-09-07
07/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:26 | 2025-09-07
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
12:22 | 2025-09-07
بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. غضب في أوروبا
12:10 | 2025-09-07
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
12:01 | 2025-09-07
سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها
12:00 | 2025-09-07
حياة 3 ملايين مهددة.. تصاعد التوترات العسكرية في قلب العاصمة الليبية
11:58 | 2025-09-07
التطورات الإقليمية بين رئيس دولة الإمارات وملك الأردن
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24