Advertisement

عربي-دولي

سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
07-09-2025 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1413864-638928687093245549.webp
Doc-P-1413864-638928687093245549.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت المملكة العربية السعودية، حزمة مشاريع في سوريا تشمل إزالة أنقاض في دمشق وريفها وإعادة تأهيل مدارس ومستشفيات ومخابز في أرجاء البلاد، بعد أسابيع من تعهدها استثمار أكثر من 6.4 مليار دولار في البلاد.
Advertisement


وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن المساعدات أثناء فعالية أقيمت في دمشق بحضور رئيسه عبدالله الربيعة ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح.
 
وشهد المسؤولان توقيع اتفاق لـ"مشروع التأهيل وإزالة الأنقاض" يشمل "إزالة أكثر من 75 ألف متر مربع من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة لتسهيل حركة السكان ... في محافظة دمشق وريفها".

وأعلن المركز "تكوين وتجهيز وحدة إدارة الأنقاض وإعادة تدوير ما لا يقل عن 30 ألف متر مربع من الأنقاض" التي خلفها تدمير آلاف المنازل بشكل شبه كامل خصوصا في ريف دمشق.
وستوفر المملكة "بعض المعدات اللازمة لاستمرار عمليات إزالة الأنقاض بشكل مستدام للسنوات القادمة".

وشملت الاتفاقيات الموقع عليها مشروعا لتأهيل وترميم 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص، بالإضافة إلى تدشين مشروع لتجهيز 17 مستشفى بالأجهزة الطبية المنقذة للحياة وآخر لإعادة تأهيل نحو 60 مخبزا وخطا لإنتاج الخبز. كما تم التوقيع على اتفاق لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وآبار مياه في دمشق.

وقال الربيعة في كلمة إنّ المشروعات تستهدف القطاعات التي "تمثل أولوية ملحة" للسوريين "إسهاما في دعم جهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين".

بدوره، قال الصالح إنّ الحرب خلّفت "أنقاضا تعيق التعافي والاستجابة الإنسانية ومخلفات حرب تهدد حياة المدنيين".

وتقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب بأكثر من 400 مليار دولار.
 
مواضيع ذات صلة
حراك المعلمين المتعاقدين: للإسراع في مشروع سلسلة الرتب والرواتب
lebanon 24
07/09/2025 20:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: هناك رؤية 2030 في السعودية وعلى اللبنانيين ان يبحثوا كيف يمكن استقطاب مشاريع مشابهة
lebanon 24
07/09/2025 20:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
lebanon 24
07/09/2025 20:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد سوري استثماري في السعودية.. اليكم ابرز الملفات على جدول الاعمال
lebanon 24
07/09/2025 20:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الأمم المتحدة

الملك سلمان

السعودية

المملكة

القادمة

الكوارث

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:26 | 2025-09-07
12:22 | 2025-09-07
12:10 | 2025-09-07
12:00 | 2025-09-07
11:58 | 2025-09-07
11:38 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24