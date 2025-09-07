Advertisement

عربي-دولي

الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي

Lebanon 24
07-09-2025 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1413876-638928704760042895.webp
Doc-P-1413876-638928704760042895.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يترقب العالم العربي ومصر تحديدًا اليوم الأحد، حدثاً فلكياً بارزاً يتمثل في الخسوف الكلي للقمر، الذي يستمر أكثر من خمس ساعات ويُعد من أبرز الظواهر الفلكية لهذا العام.
Advertisement

وقد دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية، الجمهور المصري للمشاركة في فعاليات الرصد بمقره في حلوان من غروب الشمس وحتى الحادية عشرة ليلاً، حيث خُصصت محاضرات وندوات لشرح تفاصيل الظاهرة. وبحسب المعهد، تبدأ مراحل الخسوف عند 6:28 مساءً بدخول القمر منطقة شبه الظل، ليكتمل الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً ويبلغ ذروته في 9:12 مساءً، فيما تنتهي الظاهرة تماماً عند 11:55 مساءً.

الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد، أوضح أن مدة الخسوف تصل إلى 5 ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة تقريباً في حالة خسوف كلي، حيث يغيب القمر كلياً داخل ظل الأرض بنسبة تتجاوز 136%.

في السياق الديني، أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الخسوف في جميع المساجد الكبرى على مستوى البلاد إحياءً للسنة النبوية، مؤكدة أن الصلاة تؤدى ركعتين بجماعة أو فرادى، دون أذان، يعقبها خطبة لتذكير الناس بعظمة الخالق وقدرته. (العربية)
مواضيع ذات صلة
استعدوا.. خسوف كلي للقمر يضيء سماء العالم في هذا الموعد!
lebanon 24
07/09/2025 20:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سنرى "قمر الدم" في لبنان والدول العربية.. خسوف كلي للقمر الأحد المقبل
lebanon 24
07/09/2025 20:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر في لبنان ويبلغ ذروته قرابة الساعة 9 مساءً قبل أن يعود إلى الخسوف الجزئي قرابة الساعة 10 مساءً
lebanon 24
07/09/2025 20:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
lebanon 24
07/09/2025 20:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

المعهد القومي للبحوث

وزارة الأوقاف

الدكتور محمد

محمد غريب

يوم الأحد

الظواهر

الظاهر

الخال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:22 | 2025-09-07
12:10 | 2025-09-07
12:01 | 2025-09-07
12:00 | 2025-09-07
11:58 | 2025-09-07
11:38 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24