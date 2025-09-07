29
عربي-دولي
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
Lebanon 24
07-09-2025
|
12:26
A-
A+
يترقب العالم العربي ومصر تحديدًا اليوم الأحد، حدثاً فلكياً بارزاً يتمثل في الخسوف الكلي للقمر، الذي يستمر أكثر من خمس ساعات ويُعد من أبرز
الظواهر
الفلكية لهذا العام.
وقد دعا
المعهد القومي للبحوث
الفلكية، الجمهور المصري للمشاركة في فعاليات الرصد بمقره في حلوان من غروب الشمس وحتى الحادية عشرة ليلاً، حيث خُصصت محاضرات وندوات لشرح تفاصيل الظاهرة. وبحسب المعهد، تبدأ مراحل الخسوف عند 6:28 مساءً بدخول القمر منطقة شبه الظل، ليكتمل الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً ويبلغ ذروته في 9:12 مساءً، فيما تنتهي الظاهرة تماماً عند 11:55 مساءً.
الدكتور محمد
غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد، أوضح أن مدة الخسوف تصل إلى 5 ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة تقريباً في حالة خسوف كلي، حيث يغيب القمر كلياً داخل ظل الأرض بنسبة تتجاوز 136%.
في السياق الديني، أعلنت
وزارة الأوقاف
إقامة صلاة الخسوف في جميع المساجد الكبرى على مستوى البلاد إحياءً للسنة النبوية، مؤكدة أن الصلاة تؤدى ركعتين بجماعة أو فرادى، دون أذان، يعقبها خطبة لتذكير الناس بعظمة الخالق وقدرته. (العربية)
