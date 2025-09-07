الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي

Advertisement

يترقب العالم العربي ومصر تحديدًا اليوم الأحد، حدثاً فلكياً بارزاً يتمثل في الخسوف الكلي للقمر، الذي يستمر أكثر من خمس ساعات ويُعد من أبرز الفلكية لهذا العام.وقد دعا الفلكية، الجمهور المصري للمشاركة في فعاليات الرصد بمقره في حلوان من غروب الشمس وحتى الحادية عشرة ليلاً، حيث خُصصت محاضرات وندوات لشرح تفاصيل الظاهرة. وبحسب المعهد، تبدأ مراحل الخسوف عند 6:28 مساءً بدخول القمر منطقة شبه الظل، ليكتمل الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً ويبلغ ذروته في 9:12 مساءً، فيما تنتهي الظاهرة تماماً عند 11:55 مساءً.غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد، أوضح أن مدة الخسوف تصل إلى 5 ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة تقريباً في حالة خسوف كلي، حيث يغيب القمر كلياً داخل ظل الأرض بنسبة تتجاوز 136%.في السياق الديني، أعلنت إقامة صلاة الخسوف في جميع المساجد الكبرى على مستوى البلاد إحياءً للسنة النبوية، مؤكدة أن الصلاة تؤدى ركعتين بجماعة أو فرادى، دون أذان، يعقبها خطبة لتذكير الناس بعظمة الخالق وقدرته. (العربية)