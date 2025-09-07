Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الايراني: مستعدون لصفقة واقعية تتضمن رقابة على التخصيب

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:51
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران مستعدة لصفقة واقعية تتضمن رقابة وقيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عن البلاد.
وأوضح عراقجي لصحيفة "الغارديان" أن طهران منفتحة على الدبلوماسية بصفقة واقعية ودائمة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة للحوار.

كما تابع: "مستعدون لصياغة اتفاق واقعي ودائم يتضمن رقابة صارمة وقيوداً على التخصيب مقابل رفع العقوبات"، مضيفاً "فشل اغتنام هذه الفرصة السانحة قد تكون له عواقب مدمرة للمنطقة وما بعدها على مستوى جديد كلياً".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "إذا كانت أوروبا تريد حقاً حلاً دبلوماسياً، وإذا أراد الرئيس دونالد ترامب أن يركز على قضايا حقيقية، فعليهما منح الدبلوماسية الوقت والمساحة التي تحتاجها للنجاح"، مشيرا إلى أن البديل للدبلوماسية ليس جيداً.
